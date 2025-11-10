Якщо ви шукаєте нові враження для вашої наступної подорожі за кордоном, тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на TripAdvisor.

Чому Румунія варта уваги туристів та які локації варто відвідати ?

Румунія ще не популярна серед туристів, але тут заховані старовинні замки, Карпати та колоритні міста, які вражають своєю атмосферою. Ми розкажемо про чарівні локації, які точно варто запланувати відвідати під час поїздки до цієї країни.

1. Замок Пелеш

Розташований у Карпатах, Замок Пелеш був літньою резиденцією румунських королів. Його вражаюча неоренесансна архітектура, розкішні інтер'єри та колекції мистецтва роблять його справжньою перлиною Румунії.

Адреса розташування: Але́я Пеле́шулуй 2, Сіная 106100, повіт Прахова, Румунія.

2. Замок Бран

Легендарний середньовічний замок, який асоціюють із графом Дракулою. Тут можна відчути атмосферу містики, побачити старовинні зали, вузькі коридори та башти. Замок Бран обов'язковий пункт для тих, хто цікавиться історією, легендами та готичною архітектурою.

Адреса розташування: вулиця Генерала Траяна Мошою 24, Бран 507025, повіт Брашов, Румунія.

3. Трансфегерашанська траса

Це одна з найвідоміших гірських доріг світу, що простягається через високогірні перевали Карпат. Дорога вражає серпантинами, тунелями та панорамами, які відкриваються на гори та озера. Відвідувачі можуть насолодитися неймовірними краєвидами, піти на короткі прогулянки або зупинятися для фото на спеціальних оглядових майданчиках.

Маршрут: місто Пітешть – місто Куртя-де-Арджеш – село Арпашу-де-Жос, Румунія.

4. Дельта Дунаю

Мандрівниця Laurabruehl також поділилась гарними локаціями Румуніїі. Дельта Дунаю – це одна з найбільших та найунікальніших дельт у Європі, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це справжній природний заповідник із численними річками, озерами та болотами, де мешкає понад 300 видів птахів та багато рідкісних тварин.

Адреса розташування: Міла 23, 827062, Румунія.

5. Соляна копальня Турда

Це дивовижне підземне місто, яке колись слугувало для видобутку солі. Сьогодні вона перетворена на туристичну атракцію: тут є підземне озеро з човнами, гойдалки, ігрові та спортивні майданчики, а також музей історії соляної промисловості. Архітектура шахт, величезні зали та атмосферне підсвічування роблять відвідини незабутніми як для дорослих, так і для дітей.

Адреса розташування: вулиця Алея Дургаулуй 7, місто Турда 401106, повіт Клуж, Румунія.

