Що це за локація "Смішний камінь" у Києві?

Смішний камінь у Києві – це незвичайна локація з невідомою точною історією. Хто й коли вперше дав каменю цю назву ніхто не знає, але ідея, ймовірно, з'явилася, як жарт місцевих.

Люди підтримали його, роблячи фото та поширюючи історії, і з часом популярність зросла настільки, що камінь отримав офіційну назву навіть у Гугл картах і майже всі його оцінки мають 5 зірок.

Як виглядає "Смішний камінь": дивитись відео

Ось такі відгуки можна знайти в інтеренеті про цю локацію:

Камінь справді смішний, я так ніколи не сміявся, як зараз – 10/10. Рекомендую всім приїжджим, хто не знає, куди сходити: обов'язково відвідайте цю визначну пам'ятку, вражень отримаєте на все життя,

– пише коментар Ksio.

Найцікавіше, що жарт настільки розвинувся, що в інтернеті з'явився "офіційний сайт" Смішного каменю, який не містить жодної справжньої інформації, лише гумористичну форму.

Адреса розташування: вулиця Святослава Хороброго, Київ, 02000.

