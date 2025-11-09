Це справді дуже дивна локація. Щоб дізнатись про неї більше, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку в інстаграмі Kyiv_map_.
Що це за локація "Смішний камінь" у Києві?
Смішний камінь у Києві – це незвичайна локація з невідомою точною історією. Хто й коли вперше дав каменю цю назву ніхто не знає, але ідея, ймовірно, з'явилася, як жарт місцевих.
Люди підтримали його, роблячи фото та поширюючи історії, і з часом популярність зросла настільки, що камінь отримав офіційну назву навіть у Гугл картах і майже всі його оцінки мають 5 зірок.
Як виглядає "Смішний камінь": дивитись відео
Ось такі відгуки можна знайти в інтеренеті про цю локацію:
Камінь справді смішний, я так ніколи не сміявся, як зараз – 10/10. Рекомендую всім приїжджим, хто не знає, куди сходити: обов'язково відвідайте цю визначну пам'ятку, вражень отримаєте на все життя,
– пише коментар Ksio.
Найцікавіше, що жарт настільки розвинувся, що в інтернеті з'явився "офіційний сайт" Смішного каменю, який не містить жодної справжньої інформації, лише гумористичну форму.
Адреса розташування: вулиця Святослава Хороброго, Київ, 02000.
Що цікавого побачити у Києві?
Ми вже розповідали про підбірку небанальних локацій Києва, які сподобаються дітям. Кожне з цих місць має свої особливості, тож ви точно знайдете те, що вам по душі.
Також дізнайтесь про ідеальний маршрут Києвом за один день. Ці місця є атмосферними та обов'язковими для відвідування у столиці.