Користувачка тіктоку @kyiv_love_live поділилася цікавими локаціями у Києві, де цікаво буде і дітям, і дорослим. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Місто, з якого всі сміялися, назвали одним з найкращих місць у світі

Куди піти на вихідних у Києві з дітьми?

Скеледром "ПІК"

Як зазначено на сайті скеледрому, сюди можна приходити з дітьми від 4 років та обов'язково треба здійснити попередній запис. На території є скеледромні стіни різного рівня складності, 6-метрові стовпи, на які можна підійматися, величезна гойдалка та 7-метрова гірка, з якої можна з'їжджати так швидко, наче ракета.

Розташований скеледром у ТРЦ Dream Town 2, що на Оболонському проспекті, 21.

Океанаріум "Морська казка"

Тут відвідувачі потрапляють у найбільший підводний тунель України, в якому можна побачити акваріум з рифовими акулами, скатами, черепахами та рибою-клоуном. Також в океанаріумі можна побачити справжній кораловий риф і його мешканців.

Океанаріум розташований на вулиці Андрія Малишка, 3. У вихідні він працює з 10:00 по 19:00. Квиток за дитину до 14 років обійдеться у 300 гривень, а за дорослого – 350 гривень.

Музей фотоілюзій

Музей фотоілюзій на вулиці Петра Сагайдачного, 41 працює щодня з 10:00 по 20:00. Тут можна не лише зробити цікаві кадри, а й доскочу посміятися, повправляти в акторській майстерності та покреативити.

На інстаграм-сторінці Музею розповіли, що вхідний квиток у будні в одну залу коштує 250 гривень, а у дві – 450 гривень. Для дітей до 5 років вхід безкоштовний, але потрібно показати свідоцтво про народження.



Такі цікаві кадри можна зробити у музеї / Фото @foto_illusion

Київський Планетарій

Планетарій у Києві є найстарішим в Україні і другим найбільшим у Європі. Тут можна побачити зоряне небо, північне сяйво та метеоритні дощі. Для дітей є програми з аніматорами та розважальними фільмами у форматі 360 градусів. Адреса планетарію – вулиця Велика Васильківська, 57/3.

Цікаво Усі їдуть в Жовкву: розкриваємо секрет популярності цього міста

Miniland UA

Це унікальне місце у Києві, в якому можна побувати в усіх куточках України одночасно. Деталізований залізничний макет занесений до книги рекордів України. У цьому Музеї мініатюр точно буде цікаво людям різного віку, адже батьки разом з малечою можуть розглядати маленькі фігурки, заглядати у київські двори і дивитися, як їде потяг.

Автори зобразили різні регіони України – тут є і київські багатоповерхівки, і колоритні села, і навіть сценки з реального життя. Розташований музей у ТРЦ "Блокбастер" на проспекті Степана Бандери, 34.

Дивіться відео про те, куди піти з дітьми у Києві:

Куди піти з дітьми у Львові?