Як повідомляє 24 Канал з посиланням на LvivTravel, є безліч творчих ідей для проведення часу з дітьми у Львові. Наприклад, чому б не піти на майстер-класи?

Чим зайняти дітей на канікули у Львові?

Майстерня карамелі

Де: Сербська, 13

Деталі та запис за телефоном +38 097 417 10 20

Майстерня запрошує відвідувачів стати свідками мистецтва виробництва карамелі з використанням натуральних інгредієнтів. Процес виробництва перетворюється на захопливе видовище, що дозволяє учасникам спостерігати за тим, як кваліфіковані майстри створюють карамель вручну.

А з четверга по неділю в майстерні проводяться різноманітні майстер-класи, пристосовані для індивідуальних, групових та виїзних учасників. Під час цих занять діти беруть участь у процесі виливання карамелі, слухають історії професійних карамельників. Також кожна дитина створить 100-грамову фігурку, яку забере додому як солодкий сувенір.

Львівська майстерня шоколаду

Де: Січових Стрільців, 5

Деталі та запис за телефоном +38 067 313 24 03

Львівська майстерня шоколаду запрошує любителів шоколаду розкрити свій творчий потенціал, ставши на один день шоколатьє. Учасники матимуть можливість створити власні шоколадні шедеври, використовуючи професійні форми, спеціалізоване обладнання та високоякісні інгредієнти.

Майстер-клас передбачає два варіанти смачної начинки: праліне та полуничний ганаш, а також різноманітні добавки – від кокосової стружки до горіхів. Під керівництвом досвідченого шоколатьє учасники зможуть виготовити унікальні шоколадні вироби, експериментуючи з різними формами та техніками декорування.

Львівська майстерня пряників "Юрашки"

Де: Краківська, 14

Деталі та запис за телефоном +380991517865

Майстерня пряників "Юрашки" демонструє широку колекцію пряників різноманітних дизайнів, форм та кольорів, а також подарункові набори та розмальовки з пряниками. Відвідувачів майстерні зустрічає спокусливий аромат свіжоспеченої випічки та прянощів, що сприяє створенню теплої та чарівної атмосфери.

Щоб підсилити дух, майстерня запрошує гостей взяти участь у практичному майстер-класі, який дозволить їм створити власні смаколики.

