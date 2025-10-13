Тільки-но перетнувши вхідну арку, ви опиняєтеся у фентезійному світі, де казка оживає на кожному кроці. Що ж вас чекає у Парку Гедзьо розповідає 24 Канал з посиланням на Karpatium.

Що відомо про виникнення Парку Гедзьо?

Парк Гедзьо – атракція, натхненна чарівним світом хоббітів з літературних шедеврів Толкіна. Задуманий групою пристрасних ентузіастів, парк занурює відвідувачів у казкову атмосферу, що нагадує Середзем'я, на тлі приголомшливого ландшафту Карпатських гір.

З моменту свого відкриття Парк Гедзьо швидко завоював популярність серед туристів, ставши одним з обов'язкових місць для відвідування в регіоні. Парк пропонує гостям можливість поринути у химерне царство, де вони можуть відчути себе героями улюблених оповідань Толкіна.

Чим зайнятися в Гедзьо Парку?

Будиночки хоббітів

Головною визначною пам'яткою парку є ретельно виготовлені будиночки хоббітів, які правдиво відтворюють житла, зображені в літературних творах. Ці чарівні споруди дарують відвідувачам відчуття повного занурення, переносячи їх у химерне царство казки.

Лісові стежки та оглядові майданчики

Відвідувачі парку мають можливість насолоджуватися красою Карпат. Доглянуті стежки приведуть до оглядових майданчиків, з яких відкривається захопливий вид на навколишні гори й ліси.

Хоббіт-паб

Відвідувачі парку також можуть насолодитися унікальним кулінарним досвідом у пабі "Хоббіт". Заклад пропонує широкий вибір ароматних напоїв та страв, приготованих на відкритому вогні. Однією з особливостей меню є кюртош-калач – смачна випічка, яку дбайливо випікає відома майстриня пані Астрід.

Дивіться на хоббіт-паб: відео

Камінь бажань

У парку є особливий камінь, за легендою, якщо на нього стати і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Це загадкове повір'я перетворило камінь на одну з найпопулярніших пам'яток парку серед туристів.

Анімаційні програми

Парк часто організовує тематичні заходи, де можна зустріти персонажів зі світу Толкіна, взяти участь у квестах і майстер-класах, що буде цікаво як дітям, так і дорослим.

Фотозони

У парку створені спеціальні зони для фотосесій, де можна зробити яскраві та незабутні знімки. Це особливо цікаво для сімей із дітьми та любителів казкової атмосфери.

Осінні локації в парку: дивіться відео

Як дістатися і що врахувати?

Адреса: місто Яремче, І. Петраша 6

Яремча є домом для популярного парку Гедзьо. До міста легко дістатися поїздом з великих міських центрів, включаючи Київ, Львів, Одесу, Харків та Дніпро. Регулярно курсують прямі поїзди, час у дорозі в середньому становить від 5 до 12 годин, залежно від міста відправлення.

Прибувши до Яремча, відвідувачі можуть зручно взяти таксі до парку Гедзьо, який всього за 10 – 15 хвилин їзди від центру міста. Для тих, хто віддає перевагу неспішним прогулянкам, прогулянка до парку пропонує ще й можливість насолодитися приголомшливими краєвидами Карпатських гір по дорозі.

Графік роботи: щодня з 8:00 до 20:00

Ціни на квитки: дорослий квиток – 330 гривень, пільговий квиток – 280 гривень

