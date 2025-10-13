Тільки-но перетнувши вхідну арку, ви опиняєтеся у фентезійному світі, де казка оживає на кожному кроці. Що ж вас чекає у Парку Гедзьо розповідає 24 Канал з посиланням на Karpatium.
Що відомо про виникнення Парку Гедзьо?
Парк Гедзьо – атракція, натхненна чарівним світом хоббітів з літературних шедеврів Толкіна. Задуманий групою пристрасних ентузіастів, парк занурює відвідувачів у казкову атмосферу, що нагадує Середзем'я, на тлі приголомшливого ландшафту Карпатських гір.
З моменту свого відкриття Парк Гедзьо швидко завоював популярність серед туристів, ставши одним з обов'язкових місць для відвідування в регіоні. Парк пропонує гостям можливість поринути у химерне царство, де вони можуть відчути себе героями улюблених оповідань Толкіна.
Чим зайнятися в Гедзьо Парку?
- Будиночки хоббітів
Головною визначною пам'яткою парку є ретельно виготовлені будиночки хоббітів, які правдиво відтворюють житла, зображені в літературних творах. Ці чарівні споруди дарують відвідувачам відчуття повного занурення, переносячи їх у химерне царство казки.
- Лісові стежки та оглядові майданчики
Відвідувачі парку мають можливість насолоджуватися красою Карпат. Доглянуті стежки приведуть до оглядових майданчиків, з яких відкривається захопливий вид на навколишні гори й ліси.
- Хоббіт-паб
Відвідувачі парку також можуть насолодитися унікальним кулінарним досвідом у пабі "Хоббіт". Заклад пропонує широкий вибір ароматних напоїв та страв, приготованих на відкритому вогні. Однією з особливостей меню є кюртош-калач – смачна випічка, яку дбайливо випікає відома майстриня пані Астрід.
Дивіться на хоббіт-паб: відео
- Камінь бажань
У парку є особливий камінь, за легендою, якщо на нього стати і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Це загадкове повір'я перетворило камінь на одну з найпопулярніших пам'яток парку серед туристів.
- Анімаційні програми
Парк часто організовує тематичні заходи, де можна зустріти персонажів зі світу Толкіна, взяти участь у квестах і майстер-класах, що буде цікаво як дітям, так і дорослим.
- Фотозони
У парку створені спеціальні зони для фотосесій, де можна зробити яскраві та незабутні знімки. Це особливо цікаво для сімей із дітьми та любителів казкової атмосфери.
Осінні локації в парку: дивіться відео
Як дістатися і що врахувати?
Адреса: місто Яремче, І. Петраша 6
Яремча є домом для популярного парку Гедзьо. До міста легко дістатися поїздом з великих міських центрів, включаючи Київ, Львів, Одесу, Харків та Дніпро. Регулярно курсують прямі поїзди, час у дорозі в середньому становить від 5 до 12 годин, залежно від міста відправлення.
Прибувши до Яремча, відвідувачі можуть зручно взяти таксі до парку Гедзьо, який всього за 10 – 15 хвилин їзди від центру міста. Для тих, хто віддає перевагу неспішним прогулянкам, прогулянка до парку пропонує ще й можливість насолодитися приголомшливими краєвидами Карпатських гір по дорозі.
Графік роботи: щодня з 8:00 до 20:00
Ціни на квитки: дорослий квиток – 330 гривень, пільговий квиток – 280 гривень
