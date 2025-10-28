Чому з Галла насміхалися?

Британці, які ніколи не були в Галлі, скептично ставляться до цього міста. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mirror.

Читайте також Бачили привидів 7000 разів: штат у США, де живе найбільше примар

Погана репутація виникла у Галлу після виходу популярної "Книга ледарів про ла*нові міста: 50 найгірших місць для життя у Великій Британії" у 2003 році. У ній автор написав: "Що б зі мною не сталося в подальшому житті, де б я не жив чи наскільки погані справи мав би, я знатиму, що життя в Галлі ніколи, ніколи не буде таким жахливим, як життя в Галлі".

Багато британців повірили цьому опису. Навіть журналіст Майло Бойд, який жив у Йоркширі, що всього за 60 кілометрів від Галлу, вважав це місто жахливим.

Багато жартів лунали від тих, хто ніколи не був у Галлі. Якби вони знайшли час сісти на поїзд і здійснити годинну подорож з Північного до Східного Йоркширу, то я впевнений, що їхні очі відкрилися б,

– наголосив журналіст.

Як Галл потрапив у рейтинг National Geographic?

У рейтинг найкращих місць для відвідування у 2026 році від National Geographic потрапило лише одне місто Великої Британії – Галл. Експерти зазначили, що це місто багато років несправедливо недооцінювали, адже воно має довгу і цікаву історію.

Галл розташоване на березі однойменної річки й недалеко від Північного моря. У 19 столітті він був найжвавішим китобійним портом світу та центром рибальства і судноплавства. Усе змінилося у 20 столітті, коли занепало.



Місто Галл у Великій Британії / Фото Vicky Combs

Однак зараз Галл переживає відродження – біля старого прибережного ринку відкрили багато сучасних барів, ресторанів і художніх галерей. Також тут є красивий амфітеатр Stage@TheDock, з якого відкривається вид на річку.

Найближчими роками у Галлі завершиться проєкт на 40 мільйонів фунтів стерлінгів, який спрямований на популяризацію історії цього міста. У його межах відкриють музеї судноплавства з кораблями та іншими цікавими експонатами.



Архітектура Галлу / Фото Gleb Wierziłow

Зверніть увагу! До рейтингу National Geographic також потрапили міста Чорноморського узбережжя Туреччини. Експерти радять відвідати Самсун, Бартін, Трабзон та Різе, щоб побачити зовсім іншу Туреччину. Тут нема готелів зі системою "все включено", зате є красиві гори, середньовічні замки та атмосфера справжніх пригод.

Журналістка The Express Саманта Тісдейл побувала цього літа в Галлі і була вражена, наскільки всі помиляються щодо нього. Особливо мандрівниці сподобалися колоритні паби та розкішна пристань для яхт. Вона зауважила, що обов'язково повернеться сюди ще раз.