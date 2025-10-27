Техас очолив рейтинг штатів, у яких бачили привидів. За даними Travel and Leisure тут зафіксували 6845 випадків появ привидів. Про це повідомляє 24 Канал.

Де у Техасі побачити привидів?

Будинок на пагорбі у місті Мінерал-Веллс. Цей маєток у вікторіанському стилі має 18 зон для дослідження паранормальних явищ. Тут є велика ймовірність зустріти привида, особливо, якщо залишитися на ніч. До речі, будинок у Мінерал-Веллс вважається другим місце у США, де живе найбільше примар.

Готель Driskill в Остіні. Він був заснований у 1880-х роках полковником Джессі Дріскеллом, який нібито досі блукає номерами готелю і спілкуватися з гостями.

Готель Magnolia в Сегіні. Тут нібито живуть 13 різних духів.

До речі, далі у рейтингу штатів, де живе найбільше привидів, були Каліфорнія (6444 зареєстрованих випадки), Огайо (2555), Мічиган (2426) та Іллінойс (2151).

Які ще є моторошні місця у США, де нібито живуть привиди?

Як пише CNN Travel, у США є чимало місць, які лякають і місцевих, і туристів. Вони овіяні містичними легендами й оповиті моторошною і зловіщою атмосферою. Одним з таких місць є місто Саванна у Джорджії. Майже у всіх будинках, які старші 100 років, тут нібито бачили привидів. Будинок Мерсера-Вільямса перетворили на музей, бо стверджується, що тут живе привид хлопчика.

В історичному центрі міста готелі пропонують не лише сніданок чи обід, а й зустріч з духами. У готелі Marshall House, який облаштували на місці шпиталі часів Громадянської війни, нібито досі чують крики дітей, які бігають коридорами.

Місто Селем у Массачусетсі відоме легендами про відьом – колись тут вбили не одну жінку, яку звинуватили у використанні магії. Тут є музеї-будинки відьом та інші моторошні місця, куди водять туристів. Для відвідувачів навіть організовують реконструкції судових процесів, щоб туристи могли вирішити долі відьом.

Де побачити привидів в Україні?

В Україні також є свої легенди про привидів. Багато хто вірить, що у деяких місцях дійсно живуть духи, які можуть показатися відвідувачам. Серед цих моторошних місць є: