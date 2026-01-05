Мовиться про Корсику, а саме – місто Аяччо. І 24 Канал із посиланням на Explore France розповість про це докладніше.

Тут народився Наполеон: чим сьогодні живе Аяччо та що там варто подивитися?

Майбутній імператор Наполеон народився в Аяччо, мальовничій столиці Корсики, яка лежить біля підніжжя лісистих пагорбів з видом на Середземне море. Подія ця сталася у родині генуезьких дворян Бонапартів, які жили на острові з XV століття.

Триповерховий будинок охристого кольору з зеленими віконницями на вулиці Сен-Шарль став колискою Наполеона. І саме там той провів перші 9 років життя, перш ніж виїхати на навчання до Франції.​

Сьогодні будинок Бонапартів є Національним музеєм, присвяченим імператору та його родині. Експозиція охоплює багате оздоблення кімнат, сімейні портрети, особисті речі, колекцію зброї Наполеона та документи про його сім'ю.

Будинок родині належав, до слова, майже безперервно з 1682 по 1923 рік, поки не перейшов у власність держави. Зараз музей працює щодня, вхід коштує близько 7 – 8 євро, а цікаві екскурсії допомагають розкрити всі таємниці Бонапартів.

Аяччо на Корсиці – рідне місто Наполеона: дивіться відео OnVacationIdea

Увесь історичний центр Аяччо міста дихає пам'яттю про Наполеона. Це площа Фош із пам'ятником імператору в одязі римського консула, і Кафедральний собор Санта-Марія-Ассунта, де його хрестили у 1771 році.

А ще палац із картинною галереєю, заснованою дядьком Наполеона, та каплиця, де поховані 9 членів родини Бонапартів, зокрема і його батьки. І, звісно, Cours Napoléon – центральна вулиця міста, що веде від порту до площ і скверів з імператорськими монументами.

Але Аяччо – це таки не тільки Наполеон. Як зазначає thethinkingtraveller.com, це також місто для любителів моря, і тут великий вибір піщаних пляжів. А корсиканська кухня та місцеві вина здатні вразити навіть досвідчених туристів.

