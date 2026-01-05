Речь идет о Корсике, а именно – городе Аяччо. И 24 Канал со ссылкой на Explore France расскажет об этом подробнее.

Здесь родился Наполеон: чем сегодня живет Аяччо и что там стоит посмотреть?

Будущий император Наполеон родился в Аяччо, живописной столице Корсики, которая лежит у подножия лесистых холмов с видом на Средиземное море. Событие это произошло в семье генуэзских дворян Бонапартов, которые жили на острове с XV века.

Трехэтажный дом охристого цвета с зелеными ставнями на улице Сен-Шарль стал колыбелью Наполеона. И именно там тот провел первые 9 лет жизни, прежде чем уехать на учебу во Францию.

Сегодня дом Бонапартов является Национальным музеем, посвященным императору и его семье. Экспозиция охватывает богатое убранство комнат, семейные портреты, личные вещи, коллекцию оружия Наполеона и документы о его семье.

Дом семье принадлежал, к слову, почти непрерывно с 1682 по 1923 год, пока не перешел в собственность государства. Сейчас музей работает ежедневно, вход стоит около 7 – 8 евро, а интересные экскурсии помогают раскрыть все тайны Бонапартов.

Аяччо на Корсике – родной город Наполеона: смотрите видео OnVacationIdea

Весь исторический центр Аяччо города дышит памятью о Наполеоне. Это площадь Фош с памятником императору в одежде римского консула, и Кафедральный собор Санта-Мария-Ассунта, где его крестили в 1771 году.

А еще дворец с картинной галереей, основанной дядей Наполеона, и часовня, где похоронены 9 членов семьи Бонапартов, в том числе и его родители. И, конечно, Cours Napoléon – центральная улица города, ведущая от порта к площадям и скверам с императорскими монументами.

Но Аяччо – это таки не только Наполеон. Как отмечает thethinkingtraveller.com, это также город для любителей моря, и здесь большой выбор песчаных пляжей. А корсиканская кухня и местные вина способны поразить даже опытных туристов.

