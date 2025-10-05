Оно расположено в Нормандии и возвышается на скалистом полуострове. 24 Канал со ссылкой на The Mont Saint-Michel – Normandy Tourist Office расскажет о нем подробнее.

Мон-Сен-Мишель над штормовыми водами Нормандии: чем именно он так поражает туристов?

Грандиозное сооружение во французской Нормандии, Мон-Сен-Мишель – это аббатство и замок, что возвышается на скалистом иногда острове, иногда полуострове. Морские воды почти окружают его, а мощные приливы часто делают абсолютно неприступным (в наше время, конечно, дамба облегчает доступ).

До сих пор красота и величие Мон-Сен-Мишеля восхищают миллионы туристов, которые ежегодно стремятся увидеть это сооружение вживую. А оно еще и имеет богатую и интересную историю.

Первая часовня там возведена в начале 700-х годов, по легенде, по приказу Архангела Михаила. Со временем на острове выросла огромная монастырская крепость, которая служила духовным центром и оборонительной твердыней.

Архитектура аббатства сочетает каролингский стиль с позднеготическим орнаментом с удивительной гармонией форм. Замок строили, словно облепляя каменными зданиями, образующими похожий на естественный продолженный склон скалы.

Аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии: смотрите видео FaridHaq

Обратите внимание: Мон-Сен-Мишель по состоянию на 2025 год открыт для посетителей. С октября по март туда можно попасть бесплатно в первое воскресенье месяца. Общая полная цена в этот период – 13 евро, как указано на портале The abbaye du Mont-Saint-Michel.

Опытные путешественники советуют планировать походы в аббатство на рассвете или в конце дня. Тогда толпы туристов небольшие, а свет создает незабываемые эффекты на стенах и водах вокруг.

