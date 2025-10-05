Воно розташоване у Нормандії та височіє на скелястому півострові. 24 Канал із посиланням на The Mont Saint-Michel – Normandy Tourist Office розповість про нього докладніше.

Мон-Сен-Мішель над штормовими водами Нормандії: чим саме він так вражає туристів?

Грандіозна споруда у французькій Нормандії, Мон-Сен-Мішель – це абатство та замок, що височіє на скелястому часом острові, часом півострові. Морські води майже оточують її, а потужні припливи часто роблять абсолютно неприступною (у наш час, звісно, дамба полегшує доступ).

Досі краса і велич Мон-Сен-Мішелю захоплюють мільйони туристів, які щороку прагнуть побачити цю споруду наживо. А вона ще й має багату та цікаву історію.

Перша каплиця там зведена на початку 700-х років, за легендою, за наказом Архангела Михаїла. З часом на острові виросла величезна монастирська фортеця, яка служила духовним центром та оборонною твердинею.

Архітектура абатства поєднує каролінзький стиль із пізньоготичним орнаментом із дивовижною гармонією форм. Замок будували, немов обліплюючи кам'яними будівлями, що утворюють схожий на природний продовжений схил скелі.

Абатство Мон-Сен-Мішель у Нормандії: дивіться відео FaridHaq

Зверніть увагу: Мон-Сен-Мішель станом на 2025 рік відкритий для відвідувачів. З жовтня по березень туди можна потрапити безплатно у першу неділю місяця. Загальна повна ціна у цей період – 13 євро, як зазначено на порталі The abbaye du Mont-Saint-Michel.

Досвідчені мандрівники радять планувати походи до абатства на світанку або наприкінці дня. Тоді натовпи туристів невеликі, а світло створює незабутні ефекти на стінах і водах навколо.

