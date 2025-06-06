24 Канал з посиланням на Lonely Planet розповідає про 5 найкрасивіших музеїв у Франції, які варто побачити під час мандрівки цією країною.

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Лувр, Париж

Очолює цю підбірку знаменитий Лувр. Це безперечно обов'язкове місце для відвідин у Парижі. У Луврі зберігається близько 35 тисяч творів мистецтва, а сам музей займає площу на 4-х поверхах, довжина коридорів загалом сягає 15 кілометрів. Щоб подивитися на кожен витвір мистецтва хоча б 1 секунду, знадобилося б 24 дні без сну. Саме тому дуже важливо ретельно спланувати час на відвідини Лувру, аби сповна насолодитися мистецтвом.

Обов'язково купіть квиток заздалегідь, аби не витрачати час у черзі до каси. А також оберіть зручне взуття, оскільки ходити доведеться багато.



Вечірній Лувр / Фото Pixabay, Pexels

Міжнародний музей парфумерії, Прованс

Якщо ви збираєтеся на Південь Франції, то заплануйте час на відвідини Міжнародного музею парфумерії у місті Грасса, що в Провансі. Цей музей розташований в маєтку 18-го століття. У ньому можна побачити дорожній футляр Марії-Антуанетти, старовинні флакони, ароматний сад та реконструйовану парфумерну крамницю 19-го століття.

У музеї відвідувачам розкажуть про тисячолітню історію парфумів. Радимо обов'язково відвідати сад, де ростуть найвидатніші парфумерні квіти. Найкраще це робити весною.



Міжнародний музей парфумерії / Фото Vilma Sanguinetti

Національний музей доісторичної історії, Дордонь

За 30 хвилин від міста Монтіньяк-Ласко у французькому департаменті Дордонь є Національний музей доісторичної історії. Він частково розташований у замку, який вбудований у скелю. У музеї можна побачити доісторичні артефакти, які є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.

Біля музею розташовані дві сучасні репродукції печери Ласко, яка зараз закрита для відвідувачів. Ці печери містять репліки оригінальних наскельних малюнків Ласко.



Оригінальне розташування музею доісторичної історії / Фото Bernadette Aucanot

Палац герцогів Бургундських, Діжон

У Палаці герцогів Бургундських, що у Діжоні, розташований Музей образотворчого мистецтва. Він є другим за величиною у Франції після Лувру. Тут є твори мистецтва від періоду античності до 21 століття, особливо захоплива давньоєгипетська колекція. Також у музеї зберігаються роботи Рубенса, Клода Моне та Анрі Матісса. На території можна подивитися на гробниці герцогів Бургундії.



Палац герцогів Бургундських / Фото Sandrine COURNIER

Музей природознавства, Ліон

Цей музей має оригінальну футуристичну архітектурну форму, яка вражає так само як колекції всередині. Розташований Музей природознавства на злитті річок Рона та Сона. Він є однією з найвідоміших пам'яток Ліона. Тут зберігаються колекції, які розповідають про походження світу, еволюцію різних тварин, побудові спільнот тощо.



Будівлю музею спроєктувала віденська компанія / Фото Roman B.

Франція – це справжня перлина на любителів історії та мистецтва. Тут справді можна знайти музеї на будь-який смак і пізнавально провести час.