24 Канал з посиланням на Lonely Planet розповідає про 5 найкрасивіших музеїв у Франції, які варто побачити під час мандрівки цією країною.

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Лувр, Париж

Очолює цю підбірку знаменитий Лувр. Це безперечно обов'язкове місце для відвідин у Парижі. У Луврі зберігається близько 35 тисяч творів мистецтва, а сам музей займає площу на 4-х поверхах, довжина коридорів загалом сягає 15 кілометрів. Щоб подивитися на кожен витвір мистецтва хоча б 1 секунду, знадобилося б 24 дні без сну. Саме тому дуже важливо ретельно спланувати час на відвідини Лувру, аби сповна насолодитися мистецтвом.

Обов'язково купіть квиток заздалегідь, аби не витрачати час у черзі до каси. А також оберіть зручне взуття, оскільки ходити доведеться багато.

Лувр
Вечірній Лувр / Фото Pixabay, Pexels

Міжнародний музей парфумерії, Прованс

Якщо ви збираєтеся на Південь Франції, то заплануйте час на відвідини Міжнародного музею парфумерії у місті Грасса, що в Провансі. Цей музей розташований в маєтку 18-го століття. У ньому можна побачити дорожній футляр Марії-Антуанетти, старовинні флакони, ароматний сад та реконструйовану парфумерну крамницю 19-го століття.

У музеї відвідувачам розкажуть про тисячолітню історію парфумів. Радимо обов'язково відвідати сад, де ростуть найвидатніші парфумерні квіти. Найкраще це робити весною.

Міжнародний музей парфумерії
Міжнародний музей парфумерії / Фото Vilma Sanguinetti

Національний музей доісторичної історії, Дордонь

За 30 хвилин від міста Монтіньяк-Ласко у французькому департаменті Дордонь є Національний музей доісторичної історії. Він частково розташований у замку, який вбудований у скелю. У музеї можна побачити доісторичні артефакти, які є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.

Біля музею розташовані дві сучасні репродукції печери Ласко, яка зараз закрита для відвідувачів. Ці печери містять репліки оригінальних наскельних малюнків Ласко.

Музей доісторичної історії
Оригінальне розташування музею доісторичної історії / Фото Bernadette Aucanot

Палац герцогів Бургундських, Діжон

У Палаці герцогів Бургундських, що у Діжоні, розташований Музей образотворчого мистецтва. Він є другим за величиною у Франції після Лувру. Тут є твори мистецтва від періоду античності до 21 століття, особливо захоплива давньоєгипетська колекція. Також у музеї зберігаються роботи Рубенса, Клода Моне та Анрі Матісса. На території можна подивитися на гробниці герцогів Бургундії.

Діжон
Палац герцогів Бургундських / Фото Sandrine COURNIER

Музей природознавства, Ліон

Цей музей має оригінальну футуристичну архітектурну форму, яка вражає так само як колекції всередині. Розташований Музей природознавства на злитті річок Рона та Сона. Він є однією з найвідоміших пам'яток Ліона. Тут зберігаються колекції, які розповідають про походження світу, еволюцію різних тварин, побудові спільнот тощо.

Музей природознавства
Будівлю музею спроєктувала віденська компанія / Фото Roman B.

Франція – це справжня перлина на любителів історії та мистецтва. Тут справді можна знайти музеї на будь-який смак і пізнавально провести час.