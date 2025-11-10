Если вы ищете новые впечатления для вашего следующего путешествия за рубежом, тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на TripAdvisor.
Смотрите также "Я никогда так не смеялся, как сейчас": необычная достопримечательность Киева, которая точно вас удивит
Почему Румыния достойна внимания туристов и какие локации стоит посетить?
Румыния еще не популярна среди туристов, но здесь спрятаны старинные замки, Карпаты и колоритные города, которые поражают своей атмосферой. Мы расскажем о волшебных локации, которые точно стоит запланировать посетить во время поездки в эту страну.
1. Замок Пелеш
Расположенный в Карпатах, Замок Пелеш был летней резиденцией румынских королей. Его впечатляющая неоренессансная архитектура, роскошные интерьеры и коллекции искусства делают его настоящей жемчужиной Румынии.
- Адрес расположения: Аллея Пелешулуй 2, Синая 106100, уезд Прахова, Румыния.
Замок Пелеш / фото Travel-al.com.ua
2. Замок Бран
Легендарный средневековый замок, который ассоциируют с графом Дракулой. Здесь можно почувствовать атмосферу мистики, увидеть старинные залы, узкие коридоры и башни. Замок Бран обязательный пункт для тех, кто интересуется историей, легендами и готической архитектурой.
- Адрес расположения: улица Генерала Траяна Мошой 24, Бран 507025, уезд Брашов, Румыния.
Замок Бран / фото ActiveTravel
3. Трансфегерашанская трасса
Это одна из самых известных горных дорог мира, что простирается через высокогорные перевалы Карпат. Дорога поражает серпантинами, туннелями и панорамами, которые открываются на горы и озера. Посетители могут насладиться невероятными видами, пойти на короткие прогулки или останавливаться для фото на специальных смотровых площадках.
- Маршрут: город Питешть – город Куртя-де-Арджеш – село Арпашу-де-Жос, Румыния.
Трансфегерашанская трасса / фото Travel-al.com.ua
4. Дельта Дуная
Путешественница Laurabruehl также поделилась хорошими локациями Румынии. Дельта Дуная – это одна из крупнейших и самых уникальных дельт в Европе, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящий природный заповедник с многочисленными реками, озерами и болотами, где обитает более 300 видов птиц и много редких животных.
- Адрес расположения: Мила 23, 827062, Румыния.
Смотрите также Топ-5 замков на Западе Украины, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни
Локации, которые стоит увидеть в Румынии: смотреть фото
5. Соляной рудник Турда
Это удивительный подземный город, который когда-то служил для добычи соли. Сегодня она превращена в туристическую аттракцию: здесь есть подземное озеро с лодками, качели, игровые и спортивные площадки, а также музей истории соляной промышленности. Архитектура шахт, огромные залы и атмосферная подсветка делают посещение незабываемыми как для взрослых, так и для детей.
- Адрес расположения: улица Аллея Дургаулуй 7, город Турда 401106, уезд Клуж, Румыния.
Соляной рудник Турда / фото Igor Melika
Что еще увидеть в Румынии?
Мы уже писали, что в Румынии существует "европейский Голливуд", который поразит туристов не меньше оригинального. Он имеет такое название из-за съемок многих популярных фильмов и сериалов, таких как "Холодная гора" и "Венздей".
Город известен своей средневековой архитектурой, в частности Черной церковью, и расположен неподалеку замка Бран о котором мы уже писали выше.