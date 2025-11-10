Если вы ищете новые впечатления для вашего следующего путешествия за рубежом, тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на TripAdvisor.

Почему Румыния достойна внимания туристов и какие локации стоит посетить?

Румыния еще не популярна среди туристов, но здесь спрятаны старинные замки, Карпаты и колоритные города, которые поражают своей атмосферой. Мы расскажем о волшебных локации, которые точно стоит запланировать посетить во время поездки в эту страну.

1. Замок Пелеш

Расположенный в Карпатах, Замок Пелеш был летней резиденцией румынских королей. Его впечатляющая неоренессансная архитектура, роскошные интерьеры и коллекции искусства делают его настоящей жемчужиной Румынии.

Адрес расположения: Аллея Пелешулуй 2, Синая 106100, уезд Прахова, Румыния.

Замок Пелеш / фото Travel-al.com.ua

2. Замок Бран

Легендарный средневековый замок, который ассоциируют с графом Дракулой. Здесь можно почувствовать атмосферу мистики, увидеть старинные залы, узкие коридоры и башни. Замок Бран обязательный пункт для тех, кто интересуется историей, легендами и готической архитектурой.

Адрес расположения: улица Генерала Траяна Мошой 24, Бран 507025, уезд Брашов, Румыния.

Замок Бран / фото ActiveTravel

3. Трансфегерашанская трасса

Это одна из самых известных горных дорог мира, что простирается через высокогорные перевалы Карпат. Дорога поражает серпантинами, туннелями и панорамами, которые открываются на горы и озера. Посетители могут насладиться невероятными видами, пойти на короткие прогулки или останавливаться для фото на специальных смотровых площадках.

Маршрут: город Питешть – город Куртя-де-Арджеш – село Арпашу-де-Жос, Румыния.

Трансфегерашанская трасса / фото Travel-al.com.ua

4. Дельта Дуная

Путешественница Laurabruehl также поделилась хорошими локациями Румынии. Дельта Дуная – это одна из крупнейших и самых уникальных дельт в Европе, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящий природный заповедник с многочисленными реками, озерами и болотами, где обитает более 300 видов птиц и много редких животных.

Адрес расположения: Мила 23, 827062, Румыния.

5. Соляной рудник Турда

Это удивительный подземный город, который когда-то служил для добычи соли. Сегодня она превращена в туристическую аттракцию: здесь есть подземное озеро с лодками, качели, игровые и спортивные площадки, а также музей истории соляной промышленности. Архитектура шахт, огромные залы и атмосферная подсветка делают посещение незабываемыми как для взрослых, так и для детей.

Адрес расположения: улица Аллея Дургаулуй 7, город Турда 401106, уезд Клуж, Румыния.

Соляной рудник Турда / фото Igor Melika

