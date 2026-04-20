В Карпатах Румынии есть место, где драматические горные пейзажи сочетаются с необычными природными явлениями. Высокие известняковые скалы, узкий серпантин между ними и озеро с мертвыми деревьями создают атмосферу, которая больше напоминает декорации к фильму, чем реальность.

Речь идет о ущелье Биказ – одной из самых интересных природных локаций страны. Со ссылкой на WordPress.com и Romania Tourism, рассказываем интересные детали об этом месте.

Почему ущелья Биказ так привлекают внимание туристов?

Ущелья Биказ – это узкий горный проход, сформированный рекой Биказ, которая на протяжении тысячелетий прорезала массивные известняковые породы. Ущелье расположено между историческими регионами Молдова и Трансильвания и когда-то выполняло роль естественной границы.

Скалы здесь поднимаются на сотни метров, образуя впечатляющий каньон, через который проходит одна из самых живописных дорог Румынии. Эта территория входит в состав Cheile Bicazului-Hășmaș National Park и известна не только пейзажами, но и биоразнообразием, в частности, здесь можно увидеть редкую птицу, настенного ползучего.

Рядом с ущельем расположено Красное озеро – природный водоем, который сразу привлекает внимание своим необычным видом. Из воды здесь выступают десятки стволов деревьев, оставшихся после затопления долины. Озеро образовалось в 1838 году в результате масштабного оползня, который перекрыл течение реки Биказ.

Название "Красное" связано либо с оттенком воды из-за осадков, или с местной легендой о трагических событиях во время обвала. Несмотря на мистику, сегодня это спокойное место для отдыха среди гор.

Что включает национальный парк?

Парк охватывает около 17 тысяч акров и сочетает разнообразные природные ландшафты. Здесь проложено более десятка туристических маршрутов, которые открывают доступ к смотровым площадкам, скальных образований и горных вершин.

Среди самых известных локаций: Пьятра Сингуратика, ущелья Şugăului и Bicajelului, а также панорамные точки Suhardul Mic и Ghilcoș. Территория парка отличается богатой флорой и фауной: здесь обитают бурые медведи, рыси, волки, а также встречаются редкие растения, включая эдельвейс и горные орхидеи.

Как добраться?

Ближайшие аэропорты расположены в Яссы и Сучава, откуда в парк можно доехать на автомобиле. Основной доступ осуществляется трассами DN12C (в направлении Bicaz Chei) и DN12 (через Брашов и Балан). Также удобно добраться поездом до станций Piatra Neamț, Gheorgheni или Bicaz, а дальше воспользоваться местным транспортом.

Адрес: Izvorul Mureșului, ул. Principala 44A, Румыния.

