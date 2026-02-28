Це маловідоме місце з вражаючими краєвидами та мінімальною кількістю туристів назвали одним з найкращих пляжів, який ви можете відвідати, розповідає Express.

Дивіться також У цьому місті хочеться гуляти у 2 рази довше, а місцева паста змусить повертатися знову і знову

Який пляж визнали найкращим у Великій Британії для весни та чому?

Cuckmere Haven на Сході Сассексі офіційно назвали найкращим пляжем Великої Британії для відвідування навесні. Малолюдний і все ще недооцінений напрямок вирізняється вражаючими природними пейзажами, чистими водами та просторим узбережжям.

Як виглядає узбережжя: дивитись відео

Пляж розташований у місці, де River Cuckmere впадає в English Channel, а його берегова лінія простягається між гирлом річки та мисом Beachy Head. Територія входить до складу South Downs National Park і відома одними з найефектніших прибережних краєвидів у країні.

Головною візитівкою Cuckmere Haven є крейдяні скелі Seven Sisters – сліпучо-білі, величні та впізнавані на всьому англійському узбережжі. Саме ці скелі формують ландшафт місцевості та стали справжнім символом регіону. Вздовж їхніх вершин розташовані котеджі берегової охорони, тому не дивно, що ця локація неодноразово з'являлася в кіно, зокрема у фільмах Harry Potter, Atonement та Wicked.

Прогулянка узбережжям / фото TripAdvisor

Дивіться також На цьому грецькому острові є найкрасивіші пляжі Європи, і ви мусите їх побачити цього літа

Відгуки про цю місцевість дуже високі, відвідувачі залишаються повністю задоволеними візитом до цього узбережжя:

Ця зупинка стала найяскравішим моментом нашої сімейної подорожі. До пляжу легко та зручно дійти пішки,

– пише відгук один з туристів на платформі TripAdvisor.

Відвідувачі можуть прогулюватися гальковим пляжем із панорамним видом на скелі, вирушати прибережними стежками або обрати кільцевий маршрут через Chyngton. Популярними залишаються й прогулянки вздовж річки Кукмер, звідки відкриваються одні з найкращих ракурсів на Seven Sisters.

Які ще локації Британії варто побачити туристам?