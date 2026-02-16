Ідеальна сімейна прогулянка з казковими краєвидами та "мостом Гаррі Поттера" чекає мандрівників у самому серці Англії, розповідає Mirror.

Дивіться також Нарнія існує: де розташоване село, в якому є двері у цей чарівний світ

Де розташований міст Гаррі Поттера та чим він особливий?

Почнемо зі стежки Monsal Trail у національному парку Peak District National Park – це приблизно 13,7 кілометрів мальовничого маршруту, прокладеного вздовж колишньої залізничної гілки Manchester – London Midland, закритої ще у 1960-х роках.

Як виглядає маршрут: дивитись відео

Замість потягів тут гуляють туристи, бігуни та велосипедисти, проходячи через тунелі та історичні віадуки. Головна родзинка маршруту – знаменитий Monsal Viaduct, який виглядає так, ніби його перенесли зі світу фільмів про Гаррі Поттера.

Маршрут вважається особливо зручним, адже: поверхня рівна й підходить для візків, перепади висот мінімальні багато місць для відпочинку й туалетів, по дорозі розташовані кафе.

Дивіться також Ніякої їжі на вулиці і тиша у транспорті: що треба знати туристам, які їдуть у Японію

Як проходить цей маршрут?

Більшість мандрівників починають шлях біля Hassop Station: тут можна поснідати або випити кави перед стартом. Далі дорога проходить повз стару станцію Лонгстоун, тунелі та віадуки, а завершується біля Millers Dale Station, неподалік скель Чі Тор. Вздовж маршруту є кілька кафе, включно з відреставрованою залізничною будівлею в Міллерс Дейлі, де можна перепочити, перекусити та сховатися від негоди.

Якщо маєте достатньо сил і впевнено почуваєтеся на ногах, обов'язково спустіться вниз під віадук і пройдіться стежками вздовж схилу скелі, адже звідти відкриваються ще більш вражаючі панорами, ніж із верхнього маршруту, розповідають туристи на платформі TripAdvisor.

Більшість відвідувачів залишаються нагорі, тож внизу зазвичай набагато спокійніше та менш людно. Це чудова можливість побачити місцевість з іншого ракурсу й відкрити для себе приховані куточки, які пропускає більшість туристів.

Що ще цікавого побачити у Великій Британії?