Щоб потрапити у село Ростревор не потрібна чарівна шафа, але саме тут можна побачити пейзажі, які колись надихнули видатного англійського письменника. Про це повідомляє Express.

Що відомо про село, яке стало прототипом Нарнії?

Мальовничий Ростревор розташований у графстві Даун на березі фіорду Карлінгфорд-Лох. Тут є мальовнича річка Кілброні та ідеально тихий ліс. Льюїс неодноразово приїжджав у Ростревор і саме ці мальовничі пейзажі надихнули письменника, який придумав Нарнію. Сьогодні селище оповите легендами і здається, ніби це дійсно чарівний світ.

З усіх боків тут неймовірні краєвиди – вид на гори Морн та широке озеро. Місцевість біля річки місцеві назвали Долиною Фейрі, бо вірять, що тут живуть феї. Ці легенди додають і без того чарівному селу ще більше містики.

Сьогодні село славиться тим, що свого часу надихнуло Льюїса, тож у парку Кілброні створили маршрут, який переносить відвідувачів у Нарнію. На початку стежки поставили дерев'яні двері, а за ними – дерев'яні різьблені скульптури персонажів книги. Крім того, у Ростреворі є пам'ятка лавка, присвячена письменнику.



Двері у світ Нарнії Ростреворі / Фото Amy Schipper

Льюїс згадував про мальовниче село в Північній Ірландії, коли листувався зі своїм братом.

Та частина Ростревора, з якої видно Карлінгфорд-Лох, – це моє уявлення про Нарнію,

– писав письменник.

Це селище дуже сподобається любителям покататися на велосипеді, адже пропонує багато мальовничих стежок різної складності. Ще одна родзинка села – колоритні ресторани і паби, в яких готують дуже смачні місцеві страви.



Краєвиди у Ростреворі / Фото Cain Steenson

Туристи, які побували у Ростреворі, поділилися відгуком про це село на ресурсі Tripadvisor. Кероланд Рей назвала себе великою шанувальницею "Хроніків Нарнії" і зізналася, що їй дуже сподобалося у парку Кілброні, де є скульптури головних героїв. Тут цікаво не лише дітям, а й дорослим.

Які ще цікаві місця варто відвідати?