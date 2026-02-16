У Йоркширі, неподалік ринкового містечка Машем, розташований великий лісовий масив, який має багато історичних та природних скарбів, розповідає Mirror.

Де в Англії можна побачити неймовірну природу?

Ліс Hackfall Woods займає близько 120 акрів стародавньої території та приваблює відвідувачів чарівною атмосферою, водоспадами, гротами й мальовничими краєвидами. Об'єкт має статус пам'ятки найвищої категорії завдяки історичним садовим елементам і архітектурним спорудам 18 століття.

Як виглядає ліс: дивитись відео

Він розташований на краю національного парку Yorkshire Dales, в ущелині, сформованій річкою. Попри те, що ліс виглядає як дика природа, насправді його спеціально створили у 1731 році, щоб досягти природного ефекту. Маєток придбав політик і ландшафтний дизайнер John Aislabie, який разом із сином перетворив територію на декоративний пейзаж із архітектурою: храмами, гротами та оглядовими точками.

Згодом територія занепала: споруди руйнувалися, водні об'єкти пошкодили повені, а в 1930-х роках навіть вирубали значну частину дерев. Лише у 1989 році організація Woodland Trust взяла ліс під опіку та розпочала масштабне відновлення.

Пам'ятки у лісі / фото Laura T

Зараз же це охоронювана природна територія з великою історичною цінністю. Тут можна побачити зимородків, трясогузок, дятлів, а також лисиць, борсуків, горностаїв і безліч комах та метеликів. Це популярне місце серед любителів природи та спостерігачів за птахами. Також тут часто гуляють з собачками, а для них таке місце – це справжній скарб!

Порада для відвідувачів: у вихідні парковка швидко заповнюється вже з пізнього ранку, тому варто приїжджати раніше, пишуть туристи на TripAdvisor. Як альтернативу, можна залишити авто біля Crown Inn – звідти потрібно пройти вниз пагорбом менше ніж 100 метрів до входу на стежку.

