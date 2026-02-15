Закинуте село у Британії стало привабливим притулком для мандрівників. Безлюдне селище Порт-Квін у Корнуоллі стало спокійним місцем з неймовірними видами на океан і багатою, хоча й трагічною історією, розповідає Express.
Як колись "мертве" село перетворилося на туристичний рай?
Це місце варто відвідати у 2026 році. Рибальське селище розташоване між Порт-Ісааком та Ползітом і перебуває під охороною Національного фонду. Тут спокійна атмосфера, відкриваються вражаючі морські краєвиди, а природа навколо зберегла свою первісну красу.
Селище Порт-Квін у Північному Корнуоллі / фото Вікіпедії
Порт-Квін має насичену історію, яка включає рибальство, контрабанду, видобуток корисних копалин, морські катастрофи та навіть фігурує у телевізійних адаптаціях роману Вінстона Грема "Полдарк". Назва селища походить від корнішських слів "порт" і "гвінн", тобто "Біла бухта".
Село складається з кількох будинків для відпочинку. Старі рибні підвали нагадують про його колишню процвітаючу діяльність. Порт-Квін приваблює мандрівників можливістю насолодитися катанням на байдарках, скелелазінням або просто відпочинком. Поруч розташований замок Дойден, побудований у 1830 році як приватний відпочинковий маєток.
Які ще селища Корноулла варто відвідати?
- Падстоу
Одне з найвідоміших рибальських сіл Корнуоллу, Падстоу існує ще з 6 століття та приваблює понад півмільйона відвідувачів на рік, розповідає Dolphinholudays. Тут є працюючий порт, мальовничі вулиці та ресторани, включно з відомим Rick Stein's Seafood.
Падстоу / Dolphinholudays
- Сент-Маус
Немов з листівки, Сент-Маус розташований на півострові Роузленд і вражає мальовничим замком та природною гаванню, однією з найбільших у світі. Тут є маленькі готелі з видом на гавань, де рибалки повертаються з уловом, і сади Lamorran House, що ідеально підходять для прогулянок.
- Мевагіссей
Мевагіссей відомий своєю суднобудівною історією, яка тривала 250 років. Тут можна відправитися на пором до Fowey, відвідати місцевий музей, галерею Девіда Вестона або скуштувати солодощі у The Cornish Fudge.
Мевагіссей / Dolphinholudays
Які ще незвичайні селища варто відвідати туристам?
