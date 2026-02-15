Закинуте село у Британії стало привабливим притулком для мандрівників. Безлюдне селище Порт-Квін у Корнуоллі стало спокійним місцем з неймовірними видами на океан і багатою, хоча й трагічною історією, розповідає Express.

Як колись "мертве" село перетворилося на туристичний рай?

Це місце варто відвідати у 2026 році. Рибальське селище розташоване між Порт-Ісааком та Ползітом і перебуває під охороною Національного фонду. Тут спокійна атмосфера, відкриваються вражаючі морські краєвиди, а природа навколо зберегла свою первісну красу.

Селище Порт-Квін у Північному Корнуоллі / фото Вікіпедії

Порт-Квін має насичену історію, яка включає рибальство, контрабанду, видобуток корисних копалин, морські катастрофи та навіть фігурує у телевізійних адаптаціях роману Вінстона Грема "Полдарк". Назва селища походить від корнішських слів "порт" і "гвінн", тобто "Біла бухта".

Село складається з кількох будинків для відпочинку. Старі рибні підвали нагадують про його колишню процвітаючу діяльність. Порт-Квін приваблює мандрівників можливістю насолодитися катанням на байдарках, скелелазінням або просто відпочинком. Поруч розташований замок Дойден, побудований у 1830 році як приватний відпочинковий маєток.

Які ще селища Корноулла варто відвідати?

Падстоу

Одне з найвідоміших рибальських сіл Корнуоллу, Падстоу існує ще з 6 століття та приваблює понад півмільйона відвідувачів на рік, розповідає Dolphinholudays. Тут є працюючий порт, мальовничі вулиці та ресторани, включно з відомим Rick Stein's Seafood.



Падстоу / Dolphinholudays

Сент-Маус

Немов з листівки, Сент-Маус розташований на півострові Роузленд і вражає мальовничим замком та природною гаванню, однією з найбільших у світі. Тут є маленькі готелі з видом на гавань, де рибалки повертаються з уловом, і сади Lamorran House, що ідеально підходять для прогулянок.

Мевагіссей

Мевагіссей відомий своєю суднобудівною історією, яка тривала 250 років. Тут можна відправитися на пором до Fowey, відвідати місцевий музей, галерею Девіда Вестона або скуштувати солодощі у The Cornish Fudge.



Мевагіссей / Dolphinholudays

