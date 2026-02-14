Мовиться про кипляче озеро – Boiling Lake – на острові Домініка у Карибському басейні. З посиланням на uwiseismic.com розповідаємо про нього докладніше.

Чому озеро на Домініці – найгарячіше місце для туристів у світі?

Температура води на поверхні Boiling Lake зазвичай коливається від 80 до 92 градусів, а в центрі вода взагалі активно кипить. Озеро постійно оповите хмарою пари, що створює містичний та майже нереальний вигляд.

Воно розташоване на острові Домініка у Карибському басейні та насправді є затопленою фумаролою – отвором у земній корі, через який проходять гарячі гази та пара з магми глибоко під землею. Озеро заповнює дощова вода та два невеликі струмки. Вода просочується вниз до розплавленої лави, де нагрівається до кипіння, а потім підіймається назад, у такий спосіб формуючи ефект величезного киплячого казана.​​

Діаметр озера невеликий, десь 60 – 75 метрів. Глибину не виміряти, але оцінюють приблизно у 60 метрів або більше. Вода має сіро-блакитний колір і постійно кипить, а pH її коливається від 4 до 6, тобто вона кисла.

Попри екстремальні температури й складне розташування серед гір і джунглів, озеро є привабливим туристичним об'єктом. Сюди організовують багатогодинні тури з гідом, як зазначає world-tourism.org, ба навіть є можливість купання – поруч з озером у природних гарячих джерелах.

Озеро-казан на Домініці кипить цілий рік: дивіться відео Natureislandbeauty

Boiling Lake лежить у національному парку Morne Trois Pitons, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, приблизно за 10 кілометрів на схід від столиці Домініки Розо. Це район значної вулканічної активності на території майже 7000 гектарів.

Дістатися до Boiling Lake можна тільки пішки. Це складний 13-кілометровий маршрут від найближчої дороги, який займає приблизно 3 – 4 години в один бік. Але йти через пишні тропічні ліси, вулканічну місцевість, гарячі джерела та Долину Запустіння – гарантована адреналінова пригода для безстрашних туристів. Тільки треба мати високий чи бодай середній рівень фізпідготовки.

