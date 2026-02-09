Це водойма в окрузі Сарасота у Флориді, знана за назвою Warm Mineral Springs. З посиланням на floridahikes.com розповідаємо про неї докладніше.

Це озеро може сховати під водою Статую Свободи: чим відоме Warm Mineral Springs у Сарасоті?

За діаметра від 125 до 175 метрів (залежить від сезону, бо регіон влітку посушливий) глибина цієї водойми сягає від 50 до 79 метрів. Тож у такому озері може спокійно сховатися під водою ціла Статуя Свободи – щоправда, без постаменту.

Мовиться про озеро у Сарасоті, це у штаті Флорида у США. Воно належить до трьох найвідоміших теплих мінеральних джерел у США, а розташоване ще й неподалік від популярних для туристів міст Маямі та Орландо.

Температура води в озері, що цікаво, стабільна протягом усього року і становить близько 30 градусів. Це створює особливий мікроклімат, завдяки якому купатися в озері не лише корисно, але й надзвичайно приємно у будь-яку пору року.

Озеро оточене евкаліптовими деревами, які додають запашних властивостей повітрю навколо. Також і саме джерело містить багато мінералів – більше, кажуть, ніж будь-яке інше в Америці.

З незвичайних властивостей – на глибині у 3 метри кисень вже майже відсутній у воді, і її склад нагадує консистенцію, близьку до формаліну. Також колись це була сакральна водойма для індіанців, яку називали Джерелом Молодості.

Ось який вигляд має озеро Warm Mineral Springs у Сарасоті: дивіться відео epicdronezone

А ще, як зазначає visitsarasota.com, у цьому районі знаходили дуже давні речі. Мовиться про рештки доісторичних людей, шаблезубих тигрів і гігантських лінивців віком понад 10 тисяч років.

Сьогодні озеро у Сарасоті є популярним місцем для купання та відпочинку. У сезон сюди приїжджають з усіх кінців землі, у звичайний день буває кількасот гостей. Для безпеки за периметром протягнули товстий канат – за нього до центру озера запливати не варто, витягувати з шаленої глибини буде дуже складно.

Які ще цікаві туристичні озера світу варто відвідати?