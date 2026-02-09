Это водоем в округе Сарасота во Флориде, известный под названием Warm Mineral Springs. Со ссылкой на floridahikes.com рассказываем о нем подробнее.
Это озеро может спрятать под водой Статую Свободы: чем известно Warm Mineral Springs в Сарасоте?
При диаметре от 125 до 175 метров (зависит от сезона, потому что регион летом засушливый) глубина этого водоема достигает от 50 до 79 метров. Поэтому в таком озере может спокойно спрятаться под водой целая Статуя Свободы – правда, без постамента.
Речь идет об озере в Сарасоте, это в штате Флорида в США. Оно относится к трем самым известным теплым минеральным источникам в США, а расположено еще и недалеко от популярных для туристов городов Майами и Орландо.
Температура воды в озере, что интересно, стабильна в течение всего года и составляет около 30 градусов. Это создает особый микроклимат, благодаря которому купаться в озере не только полезно, но и чрезвычайно приятно в любое время года.
Озеро окружено эвкалиптовыми деревьями, которые добавляют душистые свойства воздуху вокруг. Также и сам источник содержит много минералов – больше, говорят, чем любой другой в Америке.
Из необычных свойств – на глубине в 3 метра кислород уже почти отсутствует в воде, и ее состав напоминает консистенцию, близкую к формалину. Также когда-то это был сакральный водоем для индейцев, который называли Источником Молодости.
А еще, как отмечает visitsarasota.com, в этом районе находили очень древние вещи. Речь об останках доисторических людей, саблезубых тигров и гигантских ленивцев возрастом более 10 тысяч лет.
Сегодня озеро в Сарасоте является популярным местом для купания и отдыха. В сезон сюда приезжают со всех концов земли, в обычный день бывает несколько сотен гостей. Для безопасности по периметру протянули толстый канат – за него в центр озера заплывать не стоит, вытаскивать из безумной глубины будет очень сложно.
Какие еще интересные туристические озера мира стоит посетить?
Грюнер-Зе в Австрии – озеро, исчезающее летом. Grüner See расположено в регионе Штирия, в 2 часах от Вены. Осенью и зимой здесь небольшой пруд в метр или два глубиной, окруженный альпийскими лугами. Однако весной, когда тает снег в горах, вода стекает вниз и затапливает долину. К июню глубина озера достигает 10 – 12 метров, а вода приобретает невероятный изумрудный цвет. Под водой оказываются тропинки, скамейки, мост и деревья, что создает фантастический подводный парк.
Штрбское Плесо в Словакии – высокогорное озеро в Высоких Татрах. Štrbské pleso – это ледниковое озеро на высоте 1346 метров над уровнем моря. Вокруг расположен популярный горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой. Летом здесь можно гулять по живописным тропам, любоваться отражением гор в кристально чистой воде и дышать свежим горным воздухом. Озеро окружено хвойными лесами и высокими вершинами, что создает сказочную атмосферу.