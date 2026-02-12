Експерти туристичної компанії Iglu Cruise склали індекс зелених міст, проаналізувавши мегаполіси за кількома критеріями, пише Express. До них увійшли частки зелених територій, доступність парків для мешканців та рівень якості повітря. У підсумку перше місце посіла столиця Норвегії, яка набрала 77 балів зі 100 можливих.

Чому саме Осло – найзеленіше місто у світі?

Осло може похвалитися чистим повітрям та бездоганним рівнем доступності зелених зон. Майже 95% жителів живуть максимум за 300 метрів від парків чи скверів. Цей показник робить місто одним із найкомфортніших для прогулянок в Європі.

Норвезьке місто славиться відомим парком Королівського палацу та знаменитим Вігелланом з найбільшим у світі скульптурним комплексом. Окрім того, в Осло розвивають невеликі парки. Колись це були паркувальні місця, які перетворили на оази завдяки ініціативі місцевих жителів та волонтерів.

За межею центру вже починається природа. Лише 20 хвилин потягом – і ви вже в лісі Осломарка, де прокладені маршрути для піших прогулянок, а навколо озера Согнсванн можна відпочити від міського ритму.

Осло дбає не лише про людей, але й про довкілля. У місті з’явилася перша у світі "бджолина магістраль" – спеціальний зелений маршрут з квітами та мінібудиночками для комах, який допомагає запилювачам комфортно існувати у міському середовищі. Столиця Норвегії – напрочуд сучасне місто, зручне, технологічне і по-справжньому зелене.

До слова, норвезьке озеро Хорніндальсватнет є найглибшим у Європі, мовиться про 514 метрів у деяких місцях, пише copernicus.eu. Озеро має виняткову прозорість води та є популярним туристичним місцем завдяки мальовничим краєвидам.

