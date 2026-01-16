Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Що робить Брінкбернський монастир унікальним серед інших монастирів Великої Британії?

Захоплюючий Брінкбернський монастир прихований серед чарівної лісистої долини на вигині річки Кокет у Нортумберленді. Розташований приблизно за чотири милі на схід від Ротбері, він є справжньою перлиною для любителів історії. Ця приорна церква датується 7 століттям і унікально збереглася після розпуску монастирів за Генріха VIII завдяки подвійній функції парафіяльної церкви.

Як виглядає монастир всередині: дивитись відео

Після століть занепаду монастир зазнав реставрації в 19 столітті, що зробило його чудовою будівлею, яку ми можемо бачити сьогодні. Він має статус будівлі I класу та перебуває під опікою Англійської спадщини, відкритий для відвідувачів.

Відокремлене розташування монастиря, доступного стежкою через мальовничі ліси, робить його ідеальним місцем для прогулянок і активного відпочинку на свіжому повітрі. Іноді тут можна навіть помітити видру біля річки.

Брінкбернський монастир / фото TripAdvisor

Всередині відвідувачі можуть милуватися середньовічними спорудами, які гармонійно поєднуються з вікторіанськими доповненнями, включно з вражаючими вітражами. Поруч розташована садиба 18 століття на фундаменті оригінальних монастирських будівель, що демонструє неоготичний архітектурний талант.

Монастир відкритий для всіх, проте доступ здійснюється виключно через екскурсії, з вхідними квитками від 8 доларів для дорослих. У зимовий сезон монастир зазвичай закривається, а квитки, куплені в день відвідування, коштують дорожче. Крім того, монастир можна орендувати для спеціальних заходів і весіль, а також він проводить різноманітні оздоровчі ретрити: йогу, тай-чи, пілатес, звукові ванни та цифровий детокс.

Вражає висота монастиря та його яскраві вітражі. Атмосфера тут надзвичайно приємна, а розташування вздовж річки всього за 10 хвилин пішки від парковки робить відвідування ще комфортнішим,

– пише відгук Juliethetraveller123 на платформі TripAdvisor.

