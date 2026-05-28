Українська блогерка kehhsha провела 7 днів на Тенеріфе та поділилася повним бюджетом подорожі, розклавши витрати по кожному етапу: від дороги до відпочинку на острові. Найбільша стаття витрат почалася ще до самої подорожі.

Дивіться також Понад 170 тисяч за 12 днів: українка детально розповіла про усі витрати подорожі до Японії

Скільки потрібно грошей на 7 днів відпочинку на Тенеріфе?

Дорога з Києва до Варшави і назад обійшлася у 360 євро – це трансфер в обидві сторони. Перед вильотом дівчина також зупинилась у готелі неподалік аеропорту, щоб відпочити та зібратись: номер типу Family Room на одну людину коштував близько 1200 гривень.

Подорож на Тенеріфе на 7 днів / інстаграм kehhsha

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Авіаквитки за маршрутом Варшава – Тенеріфе – Варшава коштували 20 000 гривень. У цю суму вже входила додаткова ручна поклажа вагою 10 кілограмів. Після прильоту на острові туристок зустріли та відвезли на віллу, де й проходила основна частина відпочинку. Формат поїздки був організованим груповим туром: у вартість входили проживання на віллі, оренда авто, пальне та продуманий маршрут із найпопулярнішими локаціями: від вулканічних пейзажів і оглядових майданчиків до чорних пляжів та морських прогулянок.

Читаєте новини на сайті 24 Каналу? Тоді маєте шанс виграти круті подарунки. Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах розділу "Інновації" на Техно 24 та беріть участь у розіграші навушників і смартфона OPPO Reno15 F. Техноподарунки вже чекають своїх нових власників!

Вартість такого формату відпочинку склала 1100 євро. Окремо були витрати у вільний день: відвідування серфінгу за 45 євро та зоопарку за 44 євро. Там вдалося побачити пінгвінів і трохи перепочити після насиченої програми. На харчування, продукти та ресторани, пішло близько 150 євро. Ще приблизно 100 євро склали витрати на шопінг і сувеніри. У підсумку 7-денна подорож на Тенеріфе обійшлася приблизно у 113 000 гривень, або близько 2200 євро.

Дивіться також "Це не те, що можна описати словами": українка поділилася враженнями від польоту над Каппадокією

Які поради варто знати туристам перед відвідуванням Тенеріфе?

Тенеріфе – один із найпопулярніших островів Канарського архіпелагу, але перед поїздкою сюди варто знати кілька важливих нюансів, розповідає Lonely Planet. Вони допоможуть зекономити гроші, уникнути проблем і зробити відпочинок комфортнішим.

Бронюйте житло та квитки заздалегідь

Тенеріфе користується великим попитом у туристів протягом майже всього року. Особливо це стосується зимового сезону та лютого, коли на острові проходить знаменитий карнавал. Через це ціни на авіаквитки та готелі можуть суттєво зростати.

Для походу на вулкан Тейде потрібен дозвіл

Одна з головних туристичних локацій острова – вулкан Тейде. Для підйому на вершину потрібен спеціальний дозвіл, а кількість перепусток обмежена. Їх часто бронюють за кілька місяців наперед.

Обирайте район проживання під свій формат відпочинку

Північ острова більше підходить для спокійного відпочинку та природи, тоді як південна частина популярна через пляжі, сонячну погоду та курорти. Любителям походів радять звернути увагу на гірські райони та природні маршрути.

На острові краще мати план пересування

Через серпантини та гірські дороги навіть короткі відстані можуть займати багато часу. Туристам радять або орендувати авто, або користуватися місцевими автобусами, які на Тенеріфе доволі добре розвинені.

Варто брати одяг на різну погоду

На Тенеріфе дуже контрастний клімат. На узбережжі може бути спека, а в горах прохолодно та вітряно. Через це туристам рекомендують брати не лише літні речі, а й теплий одяг для поїздок у високогірні райони.

Будьте обережні під час купання

На багатьох пляжах острова сильні океанічні течії. Якщо на пляжі піднято червоний прапор – заходити у воду небезпечно. Особливо уважними радять бути біля природних басейнів та скелястих ділянок узбережжя.

Ресторани краще резервувати наперед

Популярні заклади на острові часто мають повну посадку, особливо у високий сезон. Це стосується і ресторанів із локальною кухнею, і відомих гастрономічних місць.

Купуйте локальні продукти та сувеніри

На Тенеріфе туристам радять звертати увагу на місцеві вина, сири, спеції та вироби ручної роботи. Так можна підтримати локальних виробників і привезти більш автентичні сувеніри.

Обирайте відповідальні екскурсії

Особливо це стосується морських прогулянок та спостереження за китами й дельфінами. Туристам рекомендують користуватися послугами компаній, які дотримуються правил захисту тварин та природи.

Не будуйте кам'яні вежі на пляжах

Популярний серед туристів тренд із викладанням кам'яних конструкцій шкодить місцевій екосистемі. Екологи закликають залишати каміння на місці та не руйнувати природне середовище острова.

Які ще новини будуть вам корисні?

Дізнайтесь ще більше порад перед відвідуванням Тенеріфе, щоб не потрапити у неприємні ситуації під час відпочинку. Попри те, що острів часто асоціюється лише з пляжами, океаном та безтурботною атмосферою, туристи попереджають про чимало нюансів, які можуть серйозно зіпсувати поїздку.

Українці, які вже побували на Тенеріфе, передусім радять не чіпати плоди кактусів, а також пам'ятати, що банани на плантаціях неїстівні – вони мають дозріти. Також купання в океані вночі небезпечне через морських їжаків та можливу присутність акул.