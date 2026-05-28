Українка Ольга Лозиця, яка живе у Хорватії і веде свій тікток-блог @helga_pesh, допомогла з цим розібратися. Вона дала поради, які допоможуть туристам обрати курорт, відповідно до очікувань від відпустки.

Як спланувати першу подорож у Хорватію?

Українка радить будувати свою першу подорож у Хорватію навколо "класичної" Далмації – історичного регіону вздовж Адріатичного узбережжя. Тут є все, що потрібно для ідеальної відпустки і що сформує найкраще враження від країни – море, старі міста, острови і національні парки.

Якщо для вас на першому місці архітектура і прогулянки стародавніми містами, тоді варто обирати місто з цього списку: Шибеник, Задар, Трогір, Спліт, Оміш, Дубровнік. Якщо ж ви плануєте відпочити на березі моря, то підійдуть Спліт, Оміш і Макарська Рів'єра.

Макарська Рів'єра простягається на 60 кілометрів і тут є багато різних сіл та містечок. Українка розповіла кілька слів про найпопулярніші з них, аби туристам було легше зорієнтуватися.

Брела – курорт з дуже красивою природою. Тут є славнозвісні соснові ліси на пляжах, бірюзова вода і мальовничі бухти;

Тучепи – селище зі спокійною атмосферою і довгими пляжами;

Макарська – місто, де окрім пляжів, є ще красива архітектура і гамірна набережна;

Башка Вода – красива природа, комфортні пляжі і спокійна атмсфера;

Подгора – спокійний пляжний відпочинок.

Мальовничий пляж у Брелі

Ольга навіть поділилася списком найкращих пляжів всього регіону. Ви можете обрати будь-який з них і точно залишитеся задоволеними відпочинком.

У Брелі – Punta Rata, Podrace,

у Макарській – Nugal Beach, Makarska Beach,

у Тучепі – Tucepi Beach,

у Башка Вода – Plaza Nikolina,

у Спліті – Znjan,

в Оміші – Velika plaza,

на острові Брач – Zlatni Rat,

у Дубровніку – Plaza Sveti Jakov.

Якщо ви плануєте зупинитися у Спліті, тоді варто додати до маршруру острови Хвар, Брач і Віс. Якщо у Дубровніку – острови Локрум і Млєт. Задар стане чудовою відправною точкою до Плітвіцьких озер та островів Паг і Дугі Оток. Водночас ті, що обрали Макарську, зможуть зручно поєднати пляжний відпочинок з відвідуванням національного парку Біоково і острова Брач.

Узбережжя Хорватії

Що ще варто знати про відпочинок у Хорватії?

У Хорватії більшість пляжів галькові, а не піщані. У магазинах і ресторанах можна розрахуватися карткою, але трохи готівки про запас зайвою не буде. Відвідати острови можна поромом або катамараном, першим буде швидше, але трохи дорожче.

Раніше ми повідомляли, що полетіти в Задар з Польщі можна всього за 3 тисячі гривень в обидві сторони. Такі доступні квитки є на середину липня, коли вода в Адріатичному морі вже достатньо прогріється для довгого і розслабленого купання. Щоправда, цей період вважається піком сезону, а тому туристів на пляжах і вулицях буде доволі багато.