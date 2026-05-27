Недалеко від Севільї заховався один невідомий райський куточок з довгими піщаними пляжами та видами на Атлантику. Мовиться про містечко Масагон, яке розташоване між Уельвою та Могером в Андалусії. Детальніше про нього розповіло туристичне видання Travel Off Path.

Що це за прихований рай в Іспанії, про який не знають туристи?

У Масагоні немає великої міської інфраструктури чи масового туризму – натомість є дикі пляжі, природний парк Доньяна неподалік і відчуття простору, якого часто бракує на більш популярних курортах. Тут уздовж узбережжя розташовані одні з найдивовижніших пляжів Іспанії.

National Geographic у 2025 році навіть назвав їх найкращими в країні. Один з них – Куеста-Манелі. Цей дикий пляж з золотим піском захований посеред чагарників, дюн і соснового лісу.

Зовсім іншим є широкий пляж Плайя-дель-Парадор, з якого відкриваються дивовижні краєвиди на Атлантику. Та найбільше дику й незайману атмосферу цього регіону можна відчути на пляжі Плайя-де-Ромпекулос, який простягається на 3 кілометри в довжину і 100 метрів у ширину.

І хоч головною принадою Масагону є безлюдні мальовничі пляжі, та саме місто також вартує уваги. Тут панує затишна атмосфера маленького міста, є багато смачних ресторанів і таверн, де можна замовити традиційні іспанські тапас і сангрію. Експерти радять завітати у Mi Momento Mazagon.



Атлантичне узбережжя у Масагоні / Фото Depositphotos

Як доїхати до Масагону?

Дістатися Масагону найзручніше на автомобілі з Севільї. Час у дорозі займе близько 80 хвилин. Автобусом буде трохи довше – близько 2-х годин, а потягом – не дуже зручно, оскільки доведеться виходити в Уельві і замовляти таксі в Масагон, що може бути дорожче.

І хоч туристи мало чули про це райське містечко, та місцеві точно знають, що це – справжня "прихована перлина", де можна відпочити без натовпу і галасу.

Де розташований Масагон: карта

