Експерти видання Travel Off Path ведуть рейтинг безпеки країн світу на основі відгуків туристів. І зараз у ньому на першому місці неочікувано з'явилася невелика острівна держава на півдні Карибського моря – Аруба.

Що відомо про Арубу?

Довжина Аруби становить всього 33 кілометри, а ширина – 8 кілометрів. Тож поїздка з аеропорту у готель точно не займе багато часу. За словами журналіста Тайлера Фокса, найперше, що відчувається по прильоту у цю країну, це абсолютно безпека і душевний спокій. Він зізнався, що приходив у свій номер пізно вночі після того, як випив кілька коктейлів і ні разу не почувався у небезпеці, як це буває, наприклад, у популярних європейських столицях.

Найбільше Аруба славиться своїми довгими білосніжними пляжами з м'яким піском та бірюзовими водами Карибського моря, які нагадують кадри з популярної реклами Bounty про "райську насолоду".

Найдовший пляж країни Eagle Beach часто очолює різні рейтинг найкращих пляжів світу. Велику кількість ресторанів, клубів та готелів можна побачити на жвавому пляжі Palm Beach. Якщо ж хочеться спокійного відпочинку з можливістю для снорклінгу, найкраще підійде Arashi Beach на півночі країни.

Пляж Palm Beach на Арубі / Фото Depositphotos

Що побачити на Арубі, окрім пляжів?

Тайлер Фокс радить відвідати місто Сан-Ніколас, де є художня галерея просто неба з величезними муралами місцевих і всесвітньо відомих художників. Також тут можна пообідати свіжими морепродуктами у ресторанах просто на пірсі.



Один з муралів у Сан-Ніколасі / Фото Travel Off Path

Північна частина Аруби геть відрізняється від південної – тут є справжня пустеля. Туристи можуть відправитися на екскурсію посушливим регіоном на квадроциклі, а після катання одразу стрибнути в океан на пляжі Tres Trapi та освіжитися.

Коли найкращий час, щоб полетіти на Арубу?

На відміну від інших країн Карибського басейну, погода на Арубі чудова у будь-яку пору року. Не треба чекати зими чи осені, щоб спланувати подорож у цю країну.

Однак, як пише Lonely Planet, більшість туристів все ж летять у відпустку на зимові свята або влітку, тож відповідно й ціни у цей період зростають. Найбюджетнішими місяцями є вересень – середина грудня. У цей час на готелі можна зекономити до 50%.