А мовиться тут, звісно, по Ефіопію, яку ще називають колискою людства, і яку, до слова, єдину в Африці ніколи не колонізували європейці. 24 Канал розповідає про все це докладніше.

Ефіопія – колиска людства і єдина африканська країна, що уникла колонізації

Ефіопія – це справжня колиска людства. Саме тут, на північному сході Африки, зберігають скам'янілі рештки Люсі – знаменитої жінки-австралопітека, яка жила близько 3,2 мільйона років тому. Окрім статусу прабатьківщини людства та джерела величного Блакитного Нілу, Ефіопія пишається тим, що є єдиною африканською країною, яка повністю встояла перед європейським колоніальним завоюванням.

У 1896 році під проводом імператора Менеліка ІІ ефіопська армія вщент розгромила італійських загарбників у легендарній битві при Адуа. Ця подія стала однією з небагатьох і найгучніших перемог африканської зброї над європейськими колонізаторами у XIX столітті.

Сьогодні у цій дивовижній країні, що межує з Джибуті, Еритреєю, Кенією, Сомалі, Суданом і Південним Суданом, проживають понад 80 різних етнічних груп, які спілкуються офіційною амхарською мовою (але за конституцію всі мови рівні). За площею Ефіопія майже вдвічі більша за Україну – 1 133 882 квадратних кілометри, а жителів там – приблизно 139 мільйонів.

В Ефіопії зараз 2018 рік: чому ця африканська країна живе в іншому часі?

Незвичайна календарна система Ефіопії робить її однією з найекзотичніших точок на карті світу для сучасних туристів. Сьогодні у нас 2026 рік, а от там – 2018, і ця унікальна особливість приваблює тисячі мандрівників, які прагнуть буквально повернутися в минуле, і не через фантастичний часовий портал, а простим пасажирським літаком.

Така реальність найстарішого у світі живого календаря Ґеез, яким Ефіопія користується вже понад 16 століть. Поки планета гучно святкувала прихід 2026, ефіопи лише 4 місяці жили у своєму 2018, адже Новий рік, Енкутаташ, вони зустріли 11 вересня 2025 року (він ще може бути 12 числа – у високосний рік).

Ґеез – не сувенірна екзотика, а сувора буденність. За ним офіційно працюють суди, школи, банки, державні установи та ведуть весь щоденний документообіг. Навіть час тут рахують по-іншому – доба починається зі сходу сонця, і коли б він не був, це шоста вечора.

Коріння цієї унікальної календарної системи сягає IV століття і походить від давньоєгипетського коптського календаря, як пояснює ресурс republicworld.com. Різниця у 7 – 8 років між ефіопським та григоріанським календарями виникла через розбіжності у теологічних обчисленнях дати Благовіщення – моменту зачаття Ісуса Христа.

Ефіопська православна церква визначила цю дату на 7 років пізніше, ніж латинська традиція. Але це ще всі особливості: місцевий рік складається з 13 місяців, 12 із них мають рівно по 30 днів, а останній триває всього 5 або 6 у високосний рік. Нехай звучить дивно, але саме завдяки цьому країна сміливо та цілком виправдано рекламує себе туристам як землю "13 місяців сонця".

Що треба знати про Ефіопію до поїздки та які там є туристичні принади?

У 2026 році Ефіопія переживає справжній вибух популярності серед іноземних гостей – серед іншого завдяки масштабному відновленню авіарейсів та успішним реформам у туристичній галузі. Головним логістичним серцем країни є її столиця Аддис-Абеба – тут розташовані штаб-квартири Африканського Союзу та Економічної комісії ООН для Африки.

Для поціновувачів історії та природи Ефіопія є справжнім скарбом, адже тут розташовані 9 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як пише newbusinessethiopia.com, серед головних історичних перлин країни – стародавні обеліски Аксума, середньовічні замки Гондара, нижня долина річки Омо та укріплене історичне місто Харар-Джугол.

Проте найбільшим магнітом для мандрівників залишаються, мабуть, монолітні скельні церкви Лалібели, висічені просто у кам'яній товщі у XII – XIII століттях. Створення цього загадкового архітектурного ансамблю приписують королю-священику Лалібелі, який прагнув відбудувати "Новий Єрусалим" – після того як оригінальне священне місто у 1187 році захопили мусульмани.

Якщо ж туриста більше приваблюють природні дива, то гори Сімен, відомі як "Дах Африки", приголомшать його своїми драматичними плато, глибокими ущелинами та унікальними ендемічними тваринами. Тільки тут можна зустріти в дикій природі желадських бабуїнів, рідкісних ефіопських вовків та гірських козлів Валія.

Ба більше, до класичних історичних пам'яток тепер додалися й грандіозні інженерні об'єкти нового покоління. Серед них – Велика Ефіопська гребля Відродження, будівництво якої обійшлося приблизно у 5 мільярдів доларів. Її помпезне та урочисте відкриття відбулося у вересні 2025 року, і тепер цей гігант приваблює тисячі зацікавлених туристів з усього світу.

Тож на сьогодні, у якому б ми році не жили, Ефіопія залишається найнезвичнішим туристичним відкриттям, де стародавні скельні храми досі приймають паломників, а час тече за своїми власними, ні на що не схожими правилами. Цей унікальний куточок планети, де минуле та майбутнє зливаються в одну незабутню пригоду, точно гідний, аби бути відкритим українськими туристами.

