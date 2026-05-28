Украинская блогерша kehhsha провела 7 дней на Тенерифе и поделилась полным бюджетом путешествия, разложив расходы по каждому этапу: от дороги до отдыха на острове. Самая большая статья расходов началась еще до самого путешествия.

Сколько нужно денег на 7 дней отдыха на Тенерифе?

Дорога из Киева в Варшаву и обратно обошлась в 360 евро – это трансфер в обе стороны. Перед вылетом девушка также остановилась в отеле недалеко от аэропорта, чтобы отдохнуть и собраться: номер типа Family Room на одного человека стоил около 1200 гривен.

Путешествие на Тенерифе на 7 дней / инстаграм kehhsha

Авиабилеты по маршруту Варшава – Тенерифе – Варшава стоили 20 000 гривен. В эту сумму уже входила дополнительная ручная кладь весом 10 килограммов. После прилета на острове туристок встретили и отвезли на виллу, где и проходила основная часть отдыха. Формат поездки был организованным групповым туром: в стоимость входили проживание на вилле, аренда авто, топливо и продуманный маршрут с самыми популярными локациями: от вулканических пейзажей и смотровых площадок до черных пляжей и морских прогулок.

Стоимость такого формата отдыха составила 1100 евро. Отдельно были расходы в свободный день: посещение серфинга за 45 евро и зоопарка за 44 евро. Там удалось увидеть пингвинов и немного передохнуть после насыщенной программы. На питание, продукты и рестораны, ушло около 150 евро. Еще примерно 100 евро составили расходы на шопинг и сувениры. В итоге 7-дневное путешествие на Тенерифе обошлось примерно в 113 000 гривен, или около 2200 евро.

Какие советы стоит знать туристам перед посещением Тенерифе?

Тенерифе – один из самых популярных островов Канарского архипелага, но перед поездкой сюда стоит знать несколько важных нюансов, рассказывает Lonely Planet. Они помогут сэкономить деньги, избежать проблем и сделать отдых более комфортным.

Бронируйте жилье и билеты заранее

Тенерифе пользуется большим спросом у туристов в течение почти всего года. Особенно это касается зимнего сезона и февраля, когда на острове проходит знаменитый карнавал. Поэтому цены на авиабилеты и гостиницы могут существенно расти.

Для похода на вулкан Тейде нужно разрешение

Одна из главных туристических локаций острова – вулкан Тейде. Для подъема на вершину требуется специальное разрешение, а количество пропусков ограничено. Их часто бронируют за несколько месяцев вперед.

Выбирайте район проживания под свой формат отдыха

Север острова больше подходит для спокойного отдыха и природы, тогда как южная часть популярна из-за пляжей, солнечной погоды и курортов. Любителям походов советуют обратить внимание на горные районы и природные маршруты.

На острове лучше иметь план передвижения

Через серпантины и горные дороги даже короткие расстояния могут занимать много времени. Туристам советуют или арендовать авто, или пользоваться местными автобусами, которые на Тенерифе довольно хорошо развиты.

Стоит брать одежду на разную погоду

На Тенерифе очень контрастный климат. На побережье может быть жара, а в горах прохладно и ветрено. Поэтому туристам рекомендуют брать не только летние вещи, но и теплую одежду для поездок в высокогорные районы.

Будьте осторожны во время купания

На многих пляжах острова сильные океанические течения. Если на пляже поднят красный флаг – заходить в воду опасно. Особенно внимательными советуют быть у природных бассейнов и скалистых участков побережья.

Рестораны лучше резервировать заранее

Популярные заведения на острове часто имеют полную посадку, особенно в высокий сезон. Это касается и ресторанов с локальной кухней, и известных гастрономических мест.

Покупайте локальные продукты и сувениры

На Тенерифе туристам советуют обращать внимание на местные вина, сыры, специи и изделия ручной работы. Так можно поддержать локальных производителей и привезти более аутентичные сувениры.

Выбирайте ответственные экскурсии

Особенно это касается морских прогулок и наблюдения за китами и дельфинами. Туристам рекомендуют пользоваться услугами компаний, которые придерживаются правил защиты животных и природы.

Не стройте каменные башни на пляжах

Популярный среди туристов тренд с выкладыванием каменных конструкций вредит местной экосистеме. Экологи призывают оставлять камни на месте и не разрушать природную среду острова.

Узнайте еще больше советов перед посещением Тенерифе, чтобы не попасть в неприятные ситуации во время отдыха. Несмотря на то, что остров часто ассоциируется только с пляжами, океаном и беззаботной атмосферой, туристы предупреждают о многих нюансах, которые могут серьезно испортить поездку.

Украинцы, которые уже побывали на Тенерифе, прежде всего советуют не трогать плоды кактусов, а также помнить, что бананы на плантациях несъедобные – они должны созреть. Также купание в океане ночью опасно из-за морских ежей и возможного присутствия акул.