Украинская блогерша kehhsha провела 7 дней на Тенерифе и поделилась полным бюджетом путешествия, разложив расходы по каждому этапу: от дороги до отдыха на острове. Самая большая статья расходов началась еще до самого путешествия.
Сколько нужно денег на 7 дней отдыха на Тенерифе?
Дорога из Киева в Варшаву и обратно обошлась в 360 евро – это трансфер в обе стороны. Перед вылетом девушка также остановилась в отеле недалеко от аэропорта, чтобы отдохнуть и собраться: номер типа Family Room на одного человека стоил около 1200 гривен.
Путешествие на Тенерифе на 7 дней / инстаграм kehhsha
Авиабилеты по маршруту Варшава – Тенерифе – Варшава стоили 20 000 гривен. В эту сумму уже входила дополнительная ручная кладь весом 10 килограммов. После прилета на острове туристок встретили и отвезли на виллу, где и проходила основная часть отдыха. Формат поездки был организованным групповым туром: в стоимость входили проживание на вилле, аренда авто, топливо и продуманный маршрут с самыми популярными локациями: от вулканических пейзажей и смотровых площадок до черных пляжей и морских прогулок.
Стоимость такого формата отдыха составила 1100 евро. Отдельно были расходы в свободный день: посещение серфинга за 45 евро и зоопарка за 44 евро. Там удалось увидеть пингвинов и немного передохнуть после насыщенной программы. На питание, продукты и рестораны, ушло около 150 евро. Еще примерно 100 евро составили расходы на шопинг и сувениры. В итоге 7-дневное путешествие на Тенерифе обошлось примерно в 113 000 гривен, или около 2200 евро.
Какие советы стоит знать туристам перед посещением Тенерифе?
Тенерифе – один из самых популярных островов Канарского архипелага, но перед поездкой сюда стоит знать несколько важных нюансов, рассказывает Lonely Planet. Они помогут сэкономить деньги, избежать проблем и сделать отдых более комфортным.
- Бронируйте жилье и билеты заранее
Тенерифе пользуется большим спросом у туристов в течение почти всего года. Особенно это касается зимнего сезона и февраля, когда на острове проходит знаменитый карнавал. Поэтому цены на авиабилеты и гостиницы могут существенно расти.
- Для похода на вулкан Тейде нужно разрешение
Одна из главных туристических локаций острова – вулкан Тейде. Для подъема на вершину требуется специальное разрешение, а количество пропусков ограничено. Их часто бронируют за несколько месяцев вперед.
- Выбирайте район проживания под свой формат отдыха
Север острова больше подходит для спокойного отдыха и природы, тогда как южная часть популярна из-за пляжей, солнечной погоды и курортов. Любителям походов советуют обратить внимание на горные районы и природные маршруты.
- На острове лучше иметь план передвижения
Через серпантины и горные дороги даже короткие расстояния могут занимать много времени. Туристам советуют или арендовать авто, или пользоваться местными автобусами, которые на Тенерифе довольно хорошо развиты.
- Стоит брать одежду на разную погоду
На Тенерифе очень контрастный климат. На побережье может быть жара, а в горах прохладно и ветрено. Поэтому туристам рекомендуют брать не только летние вещи, но и теплую одежду для поездок в высокогорные районы.
- Будьте осторожны во время купания
На многих пляжах острова сильные океанические течения. Если на пляже поднят красный флаг – заходить в воду опасно. Особенно внимательными советуют быть у природных бассейнов и скалистых участков побережья.
- Рестораны лучше резервировать заранее
Популярные заведения на острове часто имеют полную посадку, особенно в высокий сезон. Это касается и ресторанов с локальной кухней, и известных гастрономических мест.
- Покупайте локальные продукты и сувениры
На Тенерифе туристам советуют обращать внимание на местные вина, сыры, специи и изделия ручной работы. Так можно поддержать локальных производителей и привезти более аутентичные сувениры.
- Выбирайте ответственные экскурсии
Особенно это касается морских прогулок и наблюдения за китами и дельфинами. Туристам рекомендуют пользоваться услугами компаний, которые придерживаются правил защиты животных и природы.
- Не стройте каменные башни на пляжах
Популярный среди туристов тренд с выкладыванием каменных конструкций вредит местной экосистеме. Экологи призывают оставлять камни на месте и не разрушать природную среду острова.
Узнайте еще больше советов перед посещением Тенерифе, чтобы не попасть в неприятные ситуации во время отдыха. Несмотря на то, что остров часто ассоциируется только с пляжами, океаном и беззаботной атмосферой, туристы предупреждают о многих нюансах, которые могут серьезно испортить поездку.
Украинцы, которые уже побывали на Тенерифе, прежде всего советуют не трогать плоды кактусов, а также помнить, что бананы на плантациях несъедобные – они должны созреть. Также купание в океане ночью опасно из-за морских ежей и возможного присутствия акул.