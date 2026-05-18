Украинская блогерша keibalo.a подробно рассказала в своем инстаграме, во сколько обошлась ее поездка в Японию на 12 дней и на какие именно категории были потрачены деньги.

Смотрите также "Это не то, что можно описать словами": украинка поделилась впечатлениями от полета над Каппадокией

Сколько стоит поездка в Японию на 12 дней?

Всего на перелет в две стороны девушка потратила 800 евро (примерно 41 000 гривен). Отдельно туристическая виза, которую она оформляла в Варшаве, стоила еще 12 500 гривен (это расходы на дорогу и проживание в Варшаве, ведь сама виза бесплатная). Дорога до аэропорта в Варшаве в обе стороны вместе с ночью перед вылетом обошлась примерно в 6 000 гривен.

Какова стоимость путешествия в Японию на 12 дней / инстаграм keibalo.a

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

На проживание в Японии ушло 21 585 гривен. Значительную часть бюджета составили развлечения: "Гарри Поттер" – 1 932 гривны, USJ-7 – 1 254 гривны, Shibuya Sky – 1 000 гривен, чайная церемония – 2 200 гривен, страховка – 1 580 гривен, а также Tokyo Drift – 9 000 гривен, что стало самым дорогим развлечением путешествия.

Среди других расходов – аренда автомобиля на сутки за 2 000 гривен и аренда кимоно на день за 1 440 гривен. Отдельно блогерша отметила, что брала с собой 400 долларов наличными, которые потратила полностью. Также в бюджет вошли шопинг на 10 000 гривен и примерно 20 000 гривен, потраченные на сладости, сувениры и косметику домой.

Дополнительно были расходы на транспорт в пределах Японии: поезда, метро, автобусы, а также питание и другие мелкие расходы. В общем, по ее подсчетам, поездка в Японию на 12 дней обошлась в 171 697 гривен.

Смотрите также "Делайте, что хотите": украинка остановилась у местных в Париже и рассказала, что ее поразило

Что стоит знать перед посещением Японии?

Бронируйте жилье заранее

Как пишет Lonely Planet, популярные отели могут быть заняты за недели или даже месяцы вперед. Также важно согласовывать время заселения, поскольку в некоторых отелях есть фиксированные часы check-in.

Путешествуйте удобнее и берите меньше багажа

В Японии часто небольшие номера и неудобный общественный транспорт для больших чемоданов. В поездах даже могут требовать бронирования места для большого багажа.

Выбирайте удобную обувь

Придется часто снимать обувь в храмах, рёканах и некоторых заведениях, поэтому лучше иметь легкую обувь, которая быстро снимается и обувается.

Позаботьтесь об интернет-связи

Навигация в Японии сложная, поэтому смартфон с картами – это обязательно. Удобнее всего использовать SIM-карту или eSIM с мобильным интернетом.

Готовьтесь к погоде

Лето жаркое и влажное, возможны тайфуны и сезон дождей. Зимой может быть холодно, особенно на севере страны.

Почти везде нужны наличные деньги

В небольших заведениях и в сельской местности карты могут не принимать, поэтому стоит иметь наличные и пользоваться банкоматами.

В Японии не принято оставлять чаевые

Чаевые могут даже смутить персонал. Вместо этого иногда уже включают сервисный сбор или небольшую плату за обслуживание.

Не ешьте на ходу

В большинстве случаев есть на улице считается дурным тоном. Исключения – это фестивали, поезда или специальные места.

Мусор придется носить с собой

На улицах почти нет урн, поэтому мусор обычно забирают с собой домой или в отель.

Соблюдайте очереди и правила поведения

Японцы очень организованы: везде формируют очереди, а в транспорте придерживаются порядка.

Эскалаторы имеют свои правила

В Токио обычно стоят слева, в регионе Кансай – справа.

Избегайте часа пик в метро

Утром транспорт в крупных городах чрезвычайно переполнен.

В Японии регулярно случаются землетрясения

Важно знать базовые правила поведения во время землетрясений и возможных цунами.

Немного японского языка пригодится

Даже базовые слова вежливости помогают в общении с местными.

Какие еще новости вам будут интересны?

Цену путешествия в Японию на 12 дней вы уже знаете, но как выглядит сама дорога туда и сколько она стоит для украинцев? Украинка рассказала о своем реальном маршрут из Одессы в Токио, который пролегал через Молдову и Варшаву с несколькими пересадками, ночным ожиданием в аэропорту и дополнительными расходами в дороге.

Поездка началась с выезда из Одессы в Кишиневский аэропорт в Молдове, что стоило около 1200 гривен с человека. Далее путешественница добралась до Варшавы, откуда продолжила путь в Японию. Билет в две стороны из Молдовы в Варшаву стоил примерно 187 евро. Отдельно пришлось потратиться и на передвижение в Варшаве: такси до аэропорта Шопена обошлось еще примерно в 1800 гривен. Другие детали расходов читайте в нашей статье!