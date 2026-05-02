Если вы когда-то мечтали о путешествии в Японию, но не знали, во сколько оно вам обойдется, тогда эта статья точно для вас. Фудблогерка Александра поделилась своим маршрутом путешествия из Одессы и подробно рассказала, сколько стоила такая дорога.

Сколько стоит дорога из Одессы в Японию?

Путешествие началось с выезда из Одессы в Молдову, а именно в Кишиневский аэропорт. Поездка перевозчиком обошлась примерно в 1200 гривен с человека. Уже вечером путешественница была в Кишиневском аэропорту, где провела время в lounge-зоне.

Далее маршрут пролегал из Молдовы в Варшаву – билет стоил около 187 евро. По прибытии в Варшаву был еще один переезд в аэропорт Шопена, такси обошлось примерно в 1800 гривен. Там блогерша провела около 7 часов в ночном ожидании и фактически ночевала на лавочке.

Это была самая тупая идея – оставаться там на столько часов. У меня все затекло, не советую так делать,

– признается она.

А уже сам перелет в Токио и обратно стоил около 1200 долларов. Поэтому в целом дорога в одну сторону вышла примерно в 32 000 гривен.

Нужна ли виза в Японию для украинцев в 2026 году?

Как отмечает Visit Ukraine, украинцам в 2026 году виза в Японию обязательна. Между Украиной и Японией нет безвизового режима, поэтому въезд возможен только после предварительного оформления визы в консульстве или посольстве. Это правило действует для всех краткосрочных поездок, в частности: туризм, посещение друзей или родственников. деловые поездки и короткое обучение. Получить визу по прилету невозможно – без предварительного разрешения на въезд попасть в Японию не получится.

Как украинцам поехать в Японию в 2026 году?

Чтобы путешествовать в Японию, украинцам нужно заранее подготовить стандартный пакет документов и получить визу. Обычно необходимо: загранпаспорт, действительная японская виза, подтверждение проживания (бронирование отеля или приглашение), обратные билеты или маршрут путешествия, финансовые гарантии. После оформления визы въезд в Японию происходит на общих условиях для иностранных туристов.

Можно ли поехать в Японию без визы?

Нет. Для граждан Украины безвизового въезда в Японию нет, даже если это короткая туристическая поездка.

