Большинство точно видели или хотя бы слышали о возможности проживания у владельцев жилья во время путешествия в другую страну. Однако есть нюансы, о которых знают не все, а также риск остаться в квартире один на один с незнакомыми людьми. 24 Канал пообщался с украинским блогером Кариной Полянской, которая недавно путешествовала в Париж со своим парнем. Она поделилась собственным опытом проживания у местных и рассказала обо всех интересных деталях такой поездки.

Смотрите также Традиционный Египет и экзотическая новинка: где теперь украинцы выбирают отдыхать летом 2026 года

Что такое проживание у местных и как это работает?

Проживание у местных, или homestay – это формат путешествий, когда турист останавливается не в отеле или апартаментах, а в доме или квартире местных, рассказывает Worldpackers. Такой вариант позволяет не только сэкономить на жилье, но и лучше почувствовать атмосферу страны и окунуться в повседневную жизнь местных.

Чаще всего путешественники находят жилье через специальные платформы, вроде Airbnb или Worldpackers. Владельцы жилья публикуют объявления, а туристы могут просматривать фото, условия проживания, рейтинг и отзывы других гостей.

Часто туристы ищут жилье через платформы Airbnb или Worldpackers / Коллаж 24 Канала

Сам формат может быть разным: иногда хозяева просто сдают комнату в своей квартире, а иногда активно общаются с гостями, знакомят их с местной культурой, советуют нетуристические места и даже готовят традиционные блюда. Для многих туристов это прежде всего возможность получить уникальный опыт путешествия.

Вместо стандартного гостиничного номера, человек фактически живет как местный: видит быт, традиции и стиль жизни страны изнутри. Особенно популярен такой формат среди тех, кто хочет практиковать иностранный язык или лучше понять культуру другой страны.

Еще одно преимущество – это экономия. Во многих популярных туристических городах проживание у местных может стоить дешевле отелей. А некоторые владельцы позволяют вообще жить бесплатно.

Смотрите также Эта страна поражает уровнем отдыха и при этом остается самой дешевой в Европе

Жизнь с местными в Париже: украинка поделилась необычным опытом путешествия

Почему вы решили выбрать именно формат проживания у местных?

Прежде всего из-за стоимости проживания. В Париже цены на жилье довольно высокие, поэтому такой формат стал хорошей возможностью сэкономить. Кроме того, меня привлекла сама идея пожить в аутентичной французской квартире и пообщаться с коренными французами, чтобы лучше почувствовать местную культуру.



Балкон квартиры, где проживали Карина и ее парень / фото предоставлены для 24 Канала

Были ли у вас критерии выбора жилья?

Прежде всего хотелось найти настоящую французскую квартиру с атмосферой Парижа, а не типичное помещение в стиле гостиничного номера или "квартиры из IKEA". Сначала меня заинтересовало именно объявление, а уже потом я узнала о формате проживания у хозяев.

Каким было ваше первое впечатление после заселения?

Мы сразу встретились с нашим хостом и как только зашли в квартиру, в один голос сказали: "Вау!". Помещение произвело очень сильное впечатление своей атмосферой и аутентичностью.



Как выглядит квартира / фото предоставлены для 24 Канала

Были ли какие-то правила или нюансы сожительства?

Никаких строгих правил или ограничений не было. Хозяин сразу сказал:

"Делайте, что хотите, пользуйтесь всем, что нужно".

Нам даже разрешили оставить вещи в квартире в последний день и уехать тогда, когда нам будет удобно.

Насколько комфортно было жить с незнакомыми людьми?

На самом деле это оказалось очень комфортно, ведь у нас были отдельные комнаты. К тому же, большую часть времени мы проводили в городе, поэтому почти не пересекались с хозяином.



Как выглядит квартира / фото предоставлены для 24 Канала

Общались ли вы с хостом? О чем именно?

Да, он много рассказывал о своей семье и истории квартиры. Оказалось, что его прапрабабушка была куртизанкой, а эта квартира в свое время была ее "офисом". Через более чем сто лет помещение перешло в наследство Борису – нашему хосту.

Вы недавно начали изучать французский язык. Насколько интересным был опыт общения с носителями языка?

Это был очень интересный опыт. Например, когда я заказывала круассаны на французском, продавщица даже не перешла на английский – и это было особенно приятно.



Карина и ее парень в Париже / фото предоставлены для 24 Канала

Чувствовался ли языковой барьер?

Преимущественно мы общались на английском. Большинство французов его знают, хотя не все охотно им пользуются – для многих это принципиальная позиция. В туристических местах проблем с этим не возникало, а в отдельных ситуациях приходилось объясняться жестами.

Что вам больше всего понравилось в таком формате проживания?

Мне понравилось абсолютно все. Нам очень повезло с хостом, поэтому никаких негативных моментов или замечаний не возникло.

Изменилось ли ваше восприятие французов после этой поездки?

Я давно интересуюсь французским менталитетом, поэтому французы оказались именно такими, какими я их себе представляла.

Париж, день 1 / инстаграм polyans.ka

Были ли какие-то неудобные моменты во время совместного проживания и что больше всего удивило в квартире?

Нет, никаких неудобств не было. А удивили размеры квартир. Французское жилье оказалось очень компактным, но для Парижа – это абсолютно привычная вещь.

Кому бы вы посоветовали такой формат проживания?

Это отличный вариант для людей, которые хотят новых впечатлений, общения с местными и настоящего культурного опыта. А вот тем, кто ищет исключительно "лакшери" отдых, лучше выбрать отель.

На что стоит обращать внимание при выборе хозяев?

Прежде всего: на отзывы, рейтинг и коммуникацию с владельцем жилья. Мы несколько раз общались с хостом еще до поездки, и это помогло понять, чего ожидать. Однако, если пользоваться проверенными платформами вроде Airbnb, то многое можно понять именно по рейтингу и отзывам других гостей.

Карина возле Эйфелевой башни / фото предоставлены для 24 Канала

Повторили бы вы такой опыт еще раз?

Да, с удовольствием! Это прекрасная возможность пообщаться с местными и почувствовать настоящий колорит страны. Но в то же время очень важно ответственно подходить к выбору жилья и не забывать о собственной безопасности.

Важно: во время первого такого опыта, лучше не заселяться к незнакомым людям в одиночку! Путешествие с другом, партнером или компанией может сделать пребывание комфортным и спокойным, ведь никогда не знаешь заранее, какими будут условия проживания или сама атмосфера в доме. Именно поэтому важно не только внимательно читать отзывы и проверять профили хозяев, но и заранее позаботиться о собственном ощущении безопасности и комфорта.