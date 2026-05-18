Один из самых опасных лыжных склонов в мире расположен в Швейцарии на горнолыжном курорте Glacier 3000. Маршрут под названием "Черная стена" считается самым крутым склоном страны и одним из трех самых крутых ухоженных спусков в мире.

Смотрите также Можно купить Мак-меню прямо на лыжах: где увидеть единственный в мире горнолыжный МакДональдс

Чем уникален лыжный маршрут "Черная стена"?

Склон имеет длину около 3 километров и ведет от средней станции Cabane до Col du Pillon, позволяя опытным лыжникам преодолеть примерно 1000 метров перепада высот одним спуском, рассказывается в Snow Online.

Как выглядит спуск с "Черной стены" / тредс tretyak9

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Максимальный наклон трассы достигает 46 градусов, или более 104% уклона, поэтому кататься здесь разрешено только очень опытным спортсменам. Кроме самой сложности, дополнительный вызов создает северное расположение склона, которое обеспечивает лучшую снежную надежность. Особенностью "Черной стены" является также ее необычный доступ: чтобы попасть на старт, лыжники сначала проходят через 265-метровый тоннель в горе с уклоном около 14%.

Это самый длинный лыжный тоннель в Швейцарии. Внутри тоннеля вместо снега использовано специальное лыжное покрытие, и уже после его прохождения лыжник попадает непосредственно к началу трассы у подножия скал.

Исторически эта зона уже использовалась для катания с 1963 по 1999 год, но после демонтажа старой инфраструктуры была закрыта. Новый проект восстановил лыжный участок с минимальным вмешательством в природу: вместо строительства новой канатной дороги было решено проложить туннель, который стал экологическим и инженерно сложным решением. Из-за сложности рельефа даже обслуживание склона является вызовом: для ухода за верхней частью установили 1400-метровую кабельную лебедку в скале.

Как выглядит карта спусков / фото Snow Online

В горнолыжной зоне Glacier 3000 в целом доступны три трассы высокого уровня, среди которых:

восьмикилометровая красная,

черная трасса Olden, имеющая длину 6 километров и,

трасса "Черная стена".

Стоимость реализации проекта, включая туннель, составила около 2,6 миллиона швейцарских франков.

Смотрите также Неужели катание в Буковеле дороже, чем за рубежом: сравнение цен с финским курортом Леви

Какая цена ски-пасса на Glacier 3000?

Как отмечается в Ski Resort Info, в главный лыжный сезон однодневный билет на курорт Glacier 3000, где расположена трасса "Черная стена", стоит:

взрослые – 79 швейцарских франков (примерно 86 евро);

– 79 швейцарских франков (примерно 86 евро); молодёжь – 71 франк (примерно 78 евро);

– 71 франк (примерно 78 евро); дети – 51 франк (примерно 56 евро).

Какие еще новости вам будут интересны?

Если вы не умеете кататься на лыжах, но очень хотите научиться, тогда не переживайте: ранее мы уже рассказывали о базовых советах для новичков, которые помогут быстро разобраться с техникой и чувствовать себя увереннее на склонах. Катание в горах требует внимательности и ответственности: важно соблюдать правила безопасности, выбирать соответствующие трассы и всегда пользоваться защитным снаряжением.

Также стоит контролировать скорость, избегать алкоголя и быть внимательными к другим лыжникам, особенно на перекрестках и в зонах старта и остановки. Именно эти простые правила помогут сделать первые спуски безопасными и комфортными.