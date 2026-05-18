Один із найнебезпечніших лижних схилів у світі розташований у Швейцарії на гірськолижному курорті Glacier 3000. Маршрут під назвою "Чорна стіна" вважається найкрутішим схилом країни та одним із трьох найкрутіших доглянутих спусків у світі.

Чим унікальний лижний маршрут "Чорна стіна"?

Схил має довжину близько 3 кілометрів і веде від середньої станції Cabane до Col du Pillon, дозволяючи досвідченим лижникам подолати приблизно 1000 метрів перепаду висот одним спуском, розповідається у Snow Online.

Як виглядає спуcк з "Чорної стіни"

Максимальний нахил траси сягає 46 градусів, або понад 104% ухилу, тому кататися тут дозволено лише дуже досвідченим спортсменам. Окрім самої складності, додатковий виклик створює північне розташування схилу, яке забезпечує кращу снігову надійність. Особливістю "Чорної стіни" є також її незвичайний доступ: щоб потрапити на старт, лижники спочатку проходять через 265-метровий тунель у горі з нахилом близько 14%.

Це найдовший лижний тунель у Швейцарії. Усередині тунелю замість снігу використано спеціальне лижне покриття, і вже після його проходження лижник потрапляє безпосередньо до початку траси біля підніжжя скель.

Історично ця зона вже використовувалася для катання з 1963 по 1999 рік, але після демонтажу старої інфраструктури була закрита. Новий проєкт відновив лижну ділянку з мінімальним втручанням у природу: замість будівництва нової канатної дороги було вирішено прокласти тунель, який став екологічним та інженерно складним рішенням. Через складність рельєфу навіть обслуговування схилу є викликом: для догляду за верхньою частиною встановили 1400-метрову кабельну лебідку у скелі.

Як виглядає карта спусків

У гірськолижній зоні Glacier 3000 загалом доступні три траси високого рівня, серед яких:

восьмикілометрова червона,

чорна траса Olden, що має довжину 6 кілометріві,

траса "Чорна стіна".

Вартість реалізації проєкту, включно з тунелем, становила близько 2,6 мільйона швейцарських франків.

Яка ціна скі-пасу на Glacier 3000?

Як зазначається у Ski Resort Info, у головний лижний сезон одноденний квиток на курорт Glacier 3000, де розташована траса "Чорна стіна", коштує:

дорослі – 79 швейцарських франків (приблизно 86 євро);

– 79 швейцарських франків (приблизно 86 євро); молодь – 71 франк (приблизно 78 євро);

– 71 франк (приблизно 78 євро); діти – 51 франк (приблизно 56 євро).

Якщо ви не вмієте кататися на лижах, але дуже хочете навчитися, тоді не переймайтесь: раніше ми вже розповідали про базові поради для новачків, які допоможуть швидко розібратися з технікою та почуватися впевненіше на схилах. Катання в горах вимагає уважності та відповідальності: важливо дотримуватися правил безпеки, обирати відповідні траси та завжди користуватися захисним спорядженням.

Також варто контролювати швидкість, уникати алкоголю та бути уважними до інших лижників, особливо на перехрестях і в зонах старту та зупинки. Саме ці прості правила допоможуть зробити перші спуски безпечними та комфортними.