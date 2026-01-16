Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Julia_berkuta.

Дивіться також Буковель чи Драгобрат: куди краще поїхати на лижі

Що повинен знати кожен початківець на лижах?

Якщо ви початківець на лижах або сноуборді, дотримуйтесь правил безпеки. Не виїжджайте на небезпечні ділянки і обов'язково носіть захисне спорядження. Оцінюйте трасу: її крутизну, трампліни та підйоми, перш ніж спускатися. Інструктори та контрольні пункти існують для вашої безпеки, але вони не врятують, якщо хтось вріжеться в вас ззаду.

Правила для лижників / інстаграм julia_berkuta

Встановіть свою межу швидкості і не перевищуйте її, щоб не втратити контроль над рухом. Уникайте алкоголю – навіть невелика доза може призвести до небезпечної ситуації.

Пам'ятайте: катання на схилах схоже на рух автомобілем без правил дорожнього руху – відповідальність за вашу безпеку лежить на вас.

Дивіться також Атмосферна локація у Буковелі, до якої вхід абсолютно безкоштовний: встигніть її відвідати

Також варто дотримуватись спокою у спеціальних зонах, пише Val d'lsere. Зони для початківців призначені для безпечного та спокійного катання. Пам'ятайте про це та не створюйте небезпеки для інших.

Будьте уважні на перехрестях та старті схилів. Перед зупинкою або наближенням до перехрестя схилів перевірте траєкторію підйому та спуску, щоб не наражати себе та інших на небезпеку, так само як водії контролюють перехрестя на дорозі.

Де можна покататись на лижах в Україні?