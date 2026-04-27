Користувачка тіктоку Христина, яка часто ходить в гори і веде про це свій тікток-блог @kris_cheerful, дала корисні поради, які сама хотіла б знати, якби тільки зараз починала хайкінг.

Читайте також Де в Румунії побачити скелі-гіганти та озеро зі затопленими деревами

Що треба знати туристам, які зібралися у похід в гори?

Не недооцінюйте трекінгові палиці – вони знімають до 25% навантаження з колін і спини.

Не використовуйте для планування маршруту Google Maps – тільки офлайн карти і спеціальні додатки. Це можуть бути Mapy CZ або OsmAnd. Також при плануванні майте на увазі, що мала відстань зовсім не означає, що маршрут буде легкий. Завжди треба дивитися на профіль висот, бо це перший маркер складності.

Не сподівайтеся наїстися лише субліматами – ви будете голодні. Прихопіть з собою у рюкзак перекуси – батончики, горішки, шоколад, бутерброди. Так ви надовше залишатиметеся ситим і це буде смачніше.

Не економте на трансфері, коли він потрібен. Краще витратити гроші, але зекономити сили і час, аніж втомитися ще до початку хайкінгу. Христина розповіла, як одного разу вирішила зекономити, а тому їй довелося йти аж 9 кілометрів до початку маршруту.

Носіть одяг з УФ-захистом і не забувайте про креми з SPF – сонце в горах дуже підступне і згоріти можна навіть у хмарну погоду.

Багато людей переживають, чи достатня у них фізична підготовка для походу. Однак, як пише Trip my dream, сходження не вимагають особливих технічних навичок, головне – витривалість. Її можна розвинути завдяки бігу на довгі дистанції, плаванню або заняттям з кросфіту. Та здебільшого достатньо буде просто активного способу життя.

Українка дала корисні поради тим, хто збирається у похід горами: відео

Які маршрути обрати для походу у гори?

Раніше ми розповідали про мальовничі маршрути горами України, які можна пройти всього за день. Вони чудово підійдуть для тих, хто ще не готовий до кількаденного сходження, але хоче відчути, як це – підкорювати гірські вершини. Тож для короткого сходження можна обрати:

гору Хом'як,

Кукул з Ворохти,

Явірник,

Горган з Яремче,

Жандарми,

Гимбу та інші.

Такий короткий похід дозволить відпочити після насиченого робочого тижня, забути про роботу і різні турботи та повністю перезавантажитися.