Пользовательница тиктока Кристина, которая часто ходит в горы и ведет об этом свой тикток-блог @kris_cheerful, дала полезные советы, которые сама хотела бы знать, если бы только сейчас начинала хайкинг.

Что нужно знать туристам, которые собрались в поход в горы?

Не недооценивайте треккинговые палки – они снимают до 25% нагрузки с коленей и спины.

Не используйте для планирования маршрута Google Maps – только офлайн карты и специальные приложения. Это могут быть Mapy CZ или OsmAnd. Также при планировании учтите, что малое расстояние совсем не означает, что маршрут будет легкий. Всегда надо смотреть на профиль высот, потому что это первый маркер сложности.

Не надейтесь наесться только сублиматами – вы будете голодны. Прихватите с собой в рюкзак перекусы – батончики, орешки, шоколад, бутерброды. Так вы дольше будете оставаться сытым и это будет вкуснее.

Не экономьте на трансфере, когда он нужен. Лучше потратить деньги, но сэкономить силы и время, чем устать еще до начала хайкинга. Кристина рассказала, как однажды решила сэкономить, а потому ей пришлось идти аж 9 километров до начала маршрута.

Носите одежду с УФ-защитой и не забывайте о кремах с SPF – солнце в горах очень коварное и сгореть можно даже в облачную погоду.

Многие люди переживают, достаточная ли у них физическая подготовка для похода. Однако, как пишет Trip my dream, восхождения не требуют особых технических навыков, главное – выносливость. Ее можно развить благодаря бегу на длинные дистанции, плаванию или занятиям по кроссфиту. Но в основном достаточно будет просто активного образа жизни.

Какие маршруты выбрать для похода в горы?

Ранее мы рассказывали о живописных маршрутах по горам Украины, которые можно пройти всего за день. Они прекрасно подойдут для тех, кто еще не готов к многодневному восхождению, но хочет почувствовать, как это – покорять горные вершины. Для короткого восхождения можно выбрать:

гору Хомяк,

Кукул из Ворохты,

Яворник,

Горган из Яремче,

Жандармы,

Гимбу и другие.

Такой короткий поход позволит отдохнуть после насыщенной рабочей недели, забыть о работе и различных заботах и полностью перезагрузиться.