Если ваша мечта – это впервые пойти в однодневный поход, учтите следующие важные советы, с которыми поделились украинские туристы на платформе тредс под одним постом valeriiika_tk.
Что стоит знать перед первым походом в горы?
- Вода: берите минимум 1 – 2 литра, в зависимости от маршрута.
- Одежда: удобная, многослойная, термо и флис. Даже если внизу тепло, на вершине может быть холодно. Дождевик не помешает.
- Обувь: специальная, разношенная треккинговая или для трейлраннинга.
- Носки важны: но не хлопковые, чтобы ноги не потели.
- Защита от солнца: SPF 50, обновлять каждые 2 часа; кепка/панамка, очки, баф или балаклава.
Важно составить правильно снаряжение / фото Canva
- Аптечка и снаряжение: палки, перчатки, базовые знания домедицинской помощи.
- Группа и гид: для первого раза лучше не идти соло. Выберите опытную компанию или гида.
- Выбирайте легкий маршрут: для первого раза берите поход до 5 километров с минимальным подъемом.
- Избегайте сложных и длинных маршрутов, иначе быстро устанете, отмечает Hiking Guy. Если хотите длинный поход, постепенно тренируйтесь каждую неделю, добавляя километры и подъемы.
- Навигация: используйте карту и путеводитель, не полагайтесь только на смартфон. Загрузите GPX-трек для GPS или приложений GaiaGPS / AllTrails. Имейте карты в офлайн-режиме и запасной план на случай потери сигнала.
- Время и погода: начинайте рано, чтобы избежать толпы и завершить поход до захода солнца. Проверяйте прогноз, условия на маршруте и возможные закрытия дорог.
- Безопасность и коммуникация: сообщите друзьям или семье, куда идете и когда вернетесь.
- Не спешите: сохраняйте энергию, чтобы безопасно пройти весь маршрут. Оставайтесь с группой и придерживайтесь темпа, особенно, если идете впервые.
