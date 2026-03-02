Большинство уже слышали историю от американского фитнес-блогера Тары Вудкокс. Женщина решила поделиться своим "гениальным" лайфхаком в соцсетях: если у вас нет чистого белья, его якобы можно постирать в кофемашине. Да-да, вы правильно прочитали – именно в кофемашине. По ее словам, нужно положить трусы в отсек для кофе, после чего через них пройдет горячая вода, что и сделает их чистыми.

Поэтому на фоне этой истории под постом s_olenka_y на платформе тредс украинцы также решили поделиться собственными "креативными" лайфхаками, которые, по их словам, могут спасти в самых неожиданных ситуациях.

Во-первых, полотенца. Те, которыми вытирают лицо, на самом деле некоторые часто используют для мытья раковин, чашек и даже унитазов. Поэтому стоит всегда брать свои собственные полотенца.

Во-вторых, электрочайники. Оказывается, некоторые туристы кипятят в них не только воду – там стирают носки, трусы, менструальные чаши, а иногда даже заваривают мивину (после всего предыдущего). Поэтому всегда имейте с собой маленький туристический чайник. Он спасает и для чая, и для быстрой еды. Или же, если не хотите брать его с собой, просто избегайте использования чайников в отелях.

Чайники в отелях не такие чистые, как вы думаете / Коллаж 24 Канала, фото Canva

Также всегда берите свои одноразовые стаканчики. В гостиничных кружках никогда не знаешь, что там было до тебя. Даже кофеварки лучше не использовать – бывшие работники отелей говорят, что там бывают неприятные сюрпризы, например, блевотина. Поэтому свой кофе и своя маленькая турка или кофеварка – это must have. А если надо быстро приготовить что-то горячее, даже пельмени – чайник выручает всегда.

