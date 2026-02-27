Соло-путешественники в сети Reddit активно обсуждают неожиданный способ получить больше бонусов в отелях, даже, если вы путешествуете в одиночку.

Смотрите также Вкусные напитки, но горькие цены: как не оставить целую кучу денег при выселении из отеля

О каких "хаках" должны знать туристы, которые путешествуют в одиночку?

Одна опытная туристка поделилась советом: при бронировании выбирать номер для двух человек, чтобы воспользоваться дополнительными привилегиями. По ее словам, во многих отелях двойное размещение может означать больше преимуществ.

Например, два приветственных напитка вместо одного или расширенный завтрак. В некоторых случаях гость фактически получает двойной набор бонусов, даже, если проживает сам. Кроме того, такая стратегия упрощает приглашение друзей или знакомых в лаунж-зону или на завтрак, ведь бронирование на двоих помогает избежать неудобств, связанных с политикой "один гость – один посетитель".

Почему бронировать отель на двоих – это выгодно / фото Canva

Впрочем, путешественница предостерегает: этот метод работает не везде. В некоторых странах цена номера зависит от количества гостей, поэтому проживание для двоих может стоить дороже. Именно поэтому перед бронированием стоит внимательно проверять тарифные условия.

Другие пользователи также поделились собственным опытом. Один турист рассказал, что, забронировав номер на двоих в Мексике, ежедневно заказывал двойной завтрак, поскольку он был включен в стоимость для двух человек. Другой путешественник признался, что во время обучения в США доплатил лишь несколько долларов за двойное размещение, зато смог пригласить друга на ужин и завтрак в гостиничном ресторане без дополнительных расходов.

Смотрите также Профессиональный путешественник, что путешествует по миру, никогда не забывает об этих 2 вещах в чемодане

В то же время, в странах, вроде, Японии стоимость часто рассчитывается "за человека", а не за номер, поэтому такой лайфхак может не сработать. Несмотря на это, большинство участников обсуждения назвали совет полезным и советуют всегда проверять разницу в цене перед подтверждением бронирования.

Туристы на платформе Quora также советуют следить за сезонностью отелей: например, если они работают только в определенный период года, перед закрытием цены на проживание часто снижаются.

Как еще можно сэкономить во время путешествий?