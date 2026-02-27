Соло-мандрівники у мережі Reddit активно обговорюють неочікуваний спосіб отримати більше бонусів у готелях, навіть, якщо ви подорожуєте наодинці.

Дивіться також Смачні напої, але гіркі ціни: як не залишити цілу купу грошей під час виселення з готелю

Про які "хаки" повинні знати туристи, які подорожують наодинці?

Одна досвідчена туристка поділилася порадою: під час бронювання обирати номер для двох осіб, аби скористатися додатковими привілеями. За її словами, у багатьох готелях подвійне розміщення може означати більше переваг.

Наприклад, два вітальні напої замість одного або розширений сніданок. У деяких випадках гість фактично отримує подвійний набір бонусів, навіть, якщо проживає сам. Крім того, така стратегія спрощує запрошення друзів чи знайомих до лаунж-зони або на сніданок, адже бронювання на двох допомагає уникнути незручностей, пов'язаних із політикою "один гість – один відвідувач".

Чому бронювати готель на двох – це вигідно? / фото Canva

Втім, мандрівниця застерігає: цей метод працює не скрізь. У деяких країнах ціна номера залежить від кількості гостей, тому проживання для двох може коштувати дорожче. Саме тому перед бронюванням варто уважно перевіряти тарифні умови.

Інші користувачі також поділилися власним досвідом. Один турист розповів, що, забронювавши номер на двох у Мексиці, щодня замовляв подвійний сніданок, оскільки він був включений у вартість для двох осіб. Інший мандрівник зізнався, що під час навчання в США доплатив лише кілька доларів за подвійне розміщення, зате зміг запросити друга на вечерю та сніданок у готельному ресторані без додаткових витрат.

Дивіться також Професійний мандрівник, що подорожує світом, ніколи не забуває про ці 2 речі у валізі

Водночас, у країнах, на кшталт, Японії вартість часто розраховується "за особу", а не за номер, тому такий лайфхак може не спрацювати. Попри це, більшість учасників обговорення назвали пораду корисною і радять завжди перевіряти різницю в ціні перед підтвердженням бронювання.

Туристи на платформі Quora також радять стежити за сезонністю готелів: наприклад, якщо вони працюють лише у певний період року, перед закриттям ціни на проживання часто знижуються.

Як ще можна зекономити під час подорожей?