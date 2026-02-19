Коли мова йде про бронювання авіаквитків, усі хочуть заощадити, особливо, коли планується подорож у пікові періоди, наприклад, під час літніх шкільних канікул. На щастя, існують деякі хитрощі, які допомагають скоротити витрати на квитки, розповідає Mirror.

Як зекономити гроші під час бронювання?

Лаура Ліндсей з SkyScanner поділилася експертними порадами: "Бронювати в останню хвилину не означає платити більше. Чим більше ви порівнюєте ціни та шукаєте варіанти, тим вигіднішу пропозицію знайдете. Трохи гнучкості у датах та аеропортах може суттєво знизити вартість і навіть відкрити нові варіанти напрямків і проживання, про які ви раніше не думали."

Як дешево купити квитки / фото Canva

Один із її розумних лайфхаків: звертайте увагу на дати шкільних канікул у сусідніх регіонах. Вони можуть відрізнятися від вашого регіону, тому, навіть якщо у вас "пікова" зона, сусіднє місто може бути "поза сезоном", що вплине на ціну.

Наприклад, жителі Півночі Англії можуть зекономити, якщо вилетіти з аеропорту Шотландії. Шкільні канікули там починаються трохи раніше або закінчуються пізніше, ніж у Англії. Таким чином, поїздка з шотландського аеропорту в кінці серпня може бути значно дешевшою. Навпаки, шотландці можуть знайти вигідні квитки, вилітаючи з англійських аеропортів на початку липня.

Також варто шукати "будь-де" для найвигідніших пропозицій. Якщо вам не важливо, куди летіти, на сайтах можна обрати опцію "Everywhere", і система покаже найдешевші напрямки на обрані дати. Це дозволяє знайти варіанти від міських подорожей до пляжного відпочинку, а також дешеві "приховані перлини".

Не забувайте перевіряти аеропорти поруч. Пошук поблизу може показати дешевші варіанти в аеропортах за 30 – 60 хвилин їзди. Те ж саме працює й для аеропортів у пунктах призначення, але врахуйте, наскільки далеко аеропорт від вашого житла. Наприклад, аеропорт Париж – Бове офіційно "паризький", але насправді він за 90 хвилин від центру міста, тому для коротких поїздок його краще уникати.

При порівнянні цін на авіаквитки обов'язково враховуйте приховані збори, пише GoOpti Airport Transfer. Лоукост-авіакомпанії можуть приваблювати низькими базовими тарифами, але часто беруть додаткову плату за багаж, вибір місця або послуги на борту. Зверніть увагу на ці витрати, щоб упевнитися, що ваша пропозиція дійсно вигідна.

Які ще поради повинні знати мандрівники?