Девід Мейсон, який веде сайт Three Week Traveler, відвідав сам до 20 країн після розлучення. Він активно розповідає про свій досвід та роздає корисні поради для інших мандрівників, розповідає Mirror.

Експерт з туризму подорожує світом і завжди бере з собою дві речі: що це?

За словами Девіда, подорожі стали для нього способом використати час після розлучення.

Самотність у новому місці відчувається зовсім інакше, ніж вдома,

– розповідає він.

Щоб подорож наодинці була приємною, Девід завжди пакує дві речі: спортивне спорядження (пару старих кросівок) і книгу. Хоч він майже не читає її під час подорожей, сама наявність книги допомагає відчути себе готовим до пригод.

Які 2 речі варто обов'язково брати у подорож / фото Canva

Девід підкреслює, що самотність – це одна з найпоширеніших проблем для сольних мандрівників, особливо для людей старше 35 років. Він радить не боятися одиночних поїздок і підтримувати свої захоплення: продовжуйте улюблені хобі, наприклад, біг, йога чи інші заняття допомагають зустріти однодумців.

Відвідуйте культурні заходи: екскурсії чи музеї створюють природні можливості для спілкування. Волонтерство також допомагає заповнити день змістом і відчути причетність. Заняття та майстер-класи, кулінарія, ремесла, мови або фотокласи дозволяють знайти нових друзів. Не уникайте і популярних маршрутів, адже там простіше знайти знайомі обличчя та відчути себе частиною спільноти.

Чим взагалі допомагають соло-подорожі?

Подорожуючи наодинці, ви повністю відповідальні за свій досвід, і це допомагає жити моментом і помічати все навколо. Без супутника, який відволікає на розмови про людей чи події далеко від вас, ви більш присутні у кожній миті і відчуваєте повноту подорожі, розповідає Solo Traveler.

Крім того, одиночні мандрівки відкривають нові можливості для знайомств – ви легше спілкуєтесь з місцевими та іншими соло– мандрівниками, адже спільні інтереси створюють природний привід для розмови та взаємодії.

Які ще поради повинні знати туристи?