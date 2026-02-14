Піца – це справжня гастрономічна культура, яка підкорила весь світ. Але де ж готують найсмачнішу? Ми розібралися в цьому питанні разом із даними видання Daily Mail.

Де скуштувати найсмачнішу піцу у світі?

1. Mama's Too – Нью-Йорк, США

Переможцем стала піца Cacio e Pepe зі збитим маскарпоне, витриманою моцарелою, пекоріно романо та чорним перцем. Заклад має філії у Вест-Віллідж і Верхньому Вест-Сайді та отримує схвальні відгуки критиків і туристів.



Mama's Too – Нью-Йорк, США / фото Yelp

Розташована у жвавому районі Вест-Віллідж в самому серці культурного та розважального життя міста. Поруч із закладом відвідувачі можуть прогулятися до таких відомих місць, як Washington Square Park та легендарний Stonewall Inn – обидві локації розташовані всього за кілька хвилин пішки, розповідає Nova Cirkle.

Район славиться своєю мистецькою атмосферою та багатою історією, що створює ідеальний настрій для гастрономічного відпочинку. Незалежно від того, чи ви місцевий житель, чи турист, ця частина міста дарує особливі враження, які чудово доповнюють візит до піцерії.

2. 180grammi Pizzeria Romana – Рим, Італія

Друге місце посіла Pizza Capricciosa – маргарита з артишоками, шинкою, оливками та грибами. Назва піцерії походить від 180 грамів тіста, яке використовують для кожної піци.

180grammi Pizzeria Romana – Рим, Італія / фото TripAdvisor

3. Short Road Pizza – Лондон, Велика Британія

Третю позицію зайняла піца marinara з томатами, бурратою, чимічуррі та анчоусами. Заклад відомий тонким хрустким тістом і вже отримував національні нагороди у Британії.



Short Road Pizza – Лондон, Велика Британія / фото ThetravelList

Інші заклади, які ввійшли у топ 10:

Pizzeria da Attilio – Неаполь;

Pizza Marumo – Токіо;

Little Kitchener's – Йоганнесбург;

Civerinos – Единбург;

Ti Amo (Buenos Aires заклад Calìs) – Буенос-Айрес;

Baldoria – Мадрид;

Bella Brutta – Сідней;

