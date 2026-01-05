Його знають як бар чи кафе "Кальмар". І 24 Канал із посиланням на luray_art розповість про нього докладніше.

Де знайти кафе "Кальмар" у Львові з цінами, в які не повірять туристи?

Борщок – 35 гривень, котлета смажена – 40 гривень, канапка з оселедцем – 22, салат з буряка – 30. Це не ціни з минулого століття, ні – за ці гроші цілком реально поїсти у Львові навіть сьогодні.

У 2025 – 2026 роках у центрі Львова навіть каву складно знайти дешевше 70 – 80 гривень. Та є й інша реальність, якщо відійти трохи від центру. До прикладу, до кафе "Кальмар".

Як зазначено на мапі Google, "Кальмар" розташований у Львові на вулиці Володимира Великого, 111. А працює заклад щодня від 9 ранку і до 21 вечора.

Це бюджетне кафе працює вже кілька десятиліть, зберігаючи атмосферу "радянської їдальні" та принципово низькі ціни. Класична місцева понад 40-річна кнайпа міста Львів, як пишуть у соціальних мережах.

Тут немає хіпстерського інтер'єру чи барист, а є простий зал, пластикові столи, жовте меню на стіні та смачна домашня їжа за копійки. Заклад орієнтується на масового відвідувача з обмеженим бюджетом, тому тримає ціни на мінімальному рівні рентабельності.

Класична кнайпа у Львові з навдивовижу низькими цінами / Дивіться фото uray_art

У коментарях, до слова, нагадали походження назви закладу. Мовляв, раніше тут стояв простий пивний бар, а на вітрині якось зобразили кальмара – як закуску до пива. З часом з'явилася та закріпилася відповідна назва кафе.

Звісно, місце не претендує на туристичну популярність – тут не знайдеш інстаграмних куточків чи англомовного меню. Це їдальня для своїх, де пахне домашнім борщем та подають бабусин холодець.

Але тут можна пообідати на 100 – 150 гривень замість 400 у модних кав'ярнях за рогом. Тож і для туриста, який хоче зрозуміти справжній Львів, "Кальмар" може стати цікавим пунктом програми.

Які ще цікаві кулінарні туристичні місця Львова варто відвідати?