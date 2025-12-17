Мовиться про гвинтові сходи у прибутковому домі адвоката Сегаля, розташованого на розі проспекту Шевченка та вулиці Чайковського. 24 Канал завдяки "Інтерактивному Львову" розповість про це докладніше.

Дивіться також Де майже у самому центрі Львова можна прогулятися біля розкішного палацу

Ці сходи у Львові мріють побачити майже всі туристи: де вони та чому такі відомі?

Будинок на Чайковського, 6 у Львові колись був прибутковим домом адвоката Адольфа Сегаля. Його збудували у 1904 – 1905 роках у стилі орнаментальної сецесії за проєктом Тадеуша Обмінського.

Як зазначає сайт "Фотографії Старого Львова", на момент зведення будинок вважали взірцем дорогого, престижного і комфортного житла у Львові. Відтак і орендарі там були непрості – кооперативний банк, промислова спілка, газетна редакція тощо.

І от на тильному фасаді будинку, з боку внутрішнього дворика, архітектор влаштував дві "гілки" зовнішніх металевих гвинтових сходів, які фланкують основну сходову клітку.​ Несподівано саме вони стали родзинкою локації.

Річ у тім, що ці сходи вдалися настільки вишуканими, що їхнє фото опублікували в головному архітектурному часописі Галичини "Architekt" у 1907 році. Сходи справедливо подали як приклад вдалого конструктивного й естетичного рішення.

Будинок Сегаля у Львові та його знамениті гвинтові сходи / Дивіться фото pitavatar, pavlo.khaba, LvivArchitecture, photo-lviv.in.ua, lvivingram

Вони зроблені з металу, з ажурними огорожами й плавними витками, що створює враження легкості й ритмічності, типове для сецесії.​ І сьогодні ці сходи залишаються в автентичному вигляді.

Та є одна прикрість – вони не відкриті для вільного використання, та й точки для гарного фото здебільшого приватні. Та попри це сходи у домі Сегаля залишаються дуже бажаним для туристів тлом для світлин, і гіди обов'язково зупиняються біля цього будинку, щоб розповісти про його історію й архітектуру.

Які ще нестандартні архітектурні туристичні локації Львова варто відвідати?