Его знают как бар или кафе "Кальмар". И 24 Канал со ссылкой на luray_art расскажет о нем подробнее.

Где найти кафе "Кальмар" во Львове с ценами, в которые не поверят туристы?

Борщок – 35 гривен, котлета жареная – 40 гривен, бутерброд с селедкой – 22, салат из свеклы – 30. Это не цены из прошлого века, нет – за эти деньги вполне реально поесть во Львове даже сегодня.

В 2025 – 2026 годах в центре Львова даже кофе сложно найти дешевле 70 – 80 гривен. Но есть и другая реальность, если отойти немного от центра. К примеру, в кафе "Кальмар".

Как указано на карте Google, "Кальмар" расположен во Львове на улице Владимира Великого, 111. А работает заведение ежедневно с 9 утра и до 21 вечера.

Это бюджетное кафе работает уже несколько десятилетий, сохраняя атмосферу "советской столовой" и принципиально низкие цены. Классическая местная более чем 40-летняя кнайпа города Львов, как пишут в социальных сетях.

Здесь нет хипстерского интерьера или барист, а есть простой зал, пластиковые столы, желтое меню на стене и вкусная домашняя еда за копейки. Заведение ориентируется на массового посетителя с ограниченным бюджетом, поэтому держит цены на минимальном уровне рентабельности.

Классическая кнайпа во Львове с удивительно низкими ценами / Смотрите фото uray_art

В комментариях, к слову, напомнили происхождение названия заведения. Мол, раньше здесь стоял простой пивной бар, а на витрине как-то изобразили кальмара – как закуску к пиву. Со временем появилось и закрепилось соответствующее название кафе.

Конечно, место не претендует на туристическую популярность – здесь не найдешь инстаграмных уголков или англоязычного меню. Это столовая для своих, где пахнет домашним борщом и подают бабушкин холодец.

Но здесь можно пообедать на 100 – 150 гривен вместо 400 в модных кафе за углом. Поэтому и для туриста, который хочет понять настоящий Львов, "Кальмар" может стать интересным пунктом программы.

