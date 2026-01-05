Его знают как бар или кафе "Кальмар". И 24 Канал со ссылкой на luray_art расскажет о нем подробнее.
Где найти кафе "Кальмар" во Львове с ценами, в которые не поверят туристы?
Борщок – 35 гривен, котлета жареная – 40 гривен, бутерброд с селедкой – 22, салат из свеклы – 30. Это не цены из прошлого века, нет – за эти деньги вполне реально поесть во Львове даже сегодня.
В 2025 – 2026 годах в центре Львова даже кофе сложно найти дешевле 70 – 80 гривен. Но есть и другая реальность, если отойти немного от центра. К примеру, в кафе "Кальмар".
Как указано на карте Google, "Кальмар" расположен во Львове на улице Владимира Великого, 111. А работает заведение ежедневно с 9 утра и до 21 вечера.
Это бюджетное кафе работает уже несколько десятилетий, сохраняя атмосферу "советской столовой" и принципиально низкие цены. Классическая местная более чем 40-летняя кнайпа города Львов, как пишут в социальных сетях.
Здесь нет хипстерского интерьера или барист, а есть простой зал, пластиковые столы, желтое меню на стене и вкусная домашняя еда за копейки. Заведение ориентируется на массового посетителя с ограниченным бюджетом, поэтому держит цены на минимальном уровне рентабельности.
Классическая кнайпа во Львове с удивительно низкими ценами / Смотрите фото uray_art
В комментариях, к слову, напомнили происхождение названия заведения. Мол, раньше здесь стоял простой пивной бар, а на витрине как-то изобразили кальмара – как закуску к пиву. Со временем появилось и закрепилось соответствующее название кафе.
Конечно, место не претендует на туристическую популярность – здесь не найдешь инстаграмных уголков или англоязычного меню. Это столовая для своих, где пахнет домашним борщом и подают бабушкин холодец.
Но здесь можно пообедать на 100 – 150 гривен вместо 400 в модных кафе за углом. Поэтому и для туриста, который хочет понять настоящий Львов, "Кальмар" может стать интересным пунктом программы.
Какие еще интересные кулинарные туристические места Львова стоит посетить?
Если вы хотите попробовать настоящий львовский сырник, то сможете это сделать с удовольствием как минимум в Ресторации Бачевских, Львовских пляцках, Grand Cafe Leopolis и Львовской мастерской шоколада. Каждое заведение имеет уникальные варианты, традиционные рецепты и современные интерпретации.
А еще обратите внимание на легендарную пирожковую на улице Словацкого напротив Главной почты – это культовое заведение, которому почти 70 лет, где себя в шутку называют "фастфудом наших родителей". Пирожковая кормила не одно поколение львовских студентов, здесь все делают вручную и с душой.