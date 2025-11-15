Адже мовиться про легендарну пиріжкову, якій уже під 70 років. 24 Канал із посиланням на 032.ua розповість про неї докладніше.

У Львові є пиріжкова, без якої ваше знайомство з містом буде неповним: де вона розташована?

"Пиріжкова" стоїть у Львові навпроти досить помітного головного відділення Укрпошти. Це один із найвідоміших і найулюбленіших закладів міста зі зворушливою історією.

Як зазначає "Високий Замок", культова пиріжкова навпроти Головної пошти годувала не одне покоління студентів. А в самому закладі себе з гумором називають "фастфудом наших батьків".

Не дивно, що за майже 70 років (історія "Пиріжкової" офіційно розпочалася у 1962 році, але кажуть, що заклад працював там ще раніше) заклад став символом Львова на рівні з площею Ринок. Тільки-от що саме для місцевих.

Річ у тім, що цей заклад – не просто місце, де можна швидко і смачно перекусити. Це дійсно культове місце, де поєднуються барви смаків і ностальгії, що береглися десятиліттями.

Пиріжкова на вулиці Словацького щодня приймає сотні охочих поласувати класичними українськими пиріжками з домашніми начинками. Так, тут усе роблять вручну та з душею.

Ось який вигляд має легендарна пиріжкова у Львові сьогодні та що там можна поїсти: дивіться відео LvivskijBatyar⁩

Від початку роботи заклад не багато змінював. Тут досі збереглася автентична атмосфера та майже таке саме меню зі щонайменше двома десятками видів пиріжків.

Можна спробувати пиріжки з капустою, картоплею, м'ясом, зі солодкими начинками – тобто кожен знайде щось на свій смак. Крім того, пиріжкова є символом щирості, простоти та близькості – до людей, які живуть і працюють у Львові.

