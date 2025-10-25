Навіть львів'яни часто не знають, завдяки чому вдалося закласти його фундамент. 24 Канал із посиланням на "Інтерактивний Львів" розповість про це докладніше.
Дивіться також Не Пекарська: на цій вулиці Львова колись працювали одразу три пекарні, а зараз вона маловідома
Чому театр Заньковецької – найдорожча споруда Львова?
Польський граф Станіслав Скарбек здобув привілей на побудову великого театру у Львові. Місце вибрали на болотистому березі річки Полтви, почали роботи у 1836, а у 1842 році вже організували відкриття.
І все б нічого, але це місце – де раніше стояв Низький замок, розібраний на початку XIX століття – через заболоченість не дуже було придатним для укладання фундаменту такої величної споруди. І тут граф вдався до інноваційного підходу.
Він мав багато дубових лісів навколо маєтку під Миколаєвом. Тож використав із них 16 тисяч колод, з яких і зробили основу фундаменту. Це було дорого і складно, тож зробило театр не тільки міцним і довговічним, а й найдорожчим будинком Львова.
Як зазначає zankovetska.com.ua, граф Скарбек днював та ночував на будові, контролюючи кожну цеглину, щоб вистачило грошей – та їх усе ж забракло. Чоловіку навіть довелося брати позику, заклавши власні маєтки. Але він не пошкодував.
Таємниці найдорожчої будівлі Львова: дивіться відео dariaguidelviv
За розмірами театр був третім у Європі. Окрім сцени та зали, тут розмістили готель, ресторан, пекарню, крамниці та інші комерційні приміщення. Тож театр став не тільки архітектурною перлиною, а й справжнім осередком життя громади Львова.
Сьогодні театр Заньковецької продовжує свою культурну місію як центр театральних, музичних і мистецьких подій. Зала має близько 800 місць, тож десятки тисяч людей щороку залюбки його відвідують.
Які центральні туристичні магніти Львова варто відвідати поруч із театром?
Площа Ринок. Це серце міста з історичними кам'яницями та легендарною Львівською ратушею, яка щоденно приваблює тисячі туристів з усього світу. А ще Ратуша пропонує унікальний краєвид зі своєї верхівки.
Оперний театр Львова. Загальновизнана архітектурна перлина світового рівня у стилі неоренесанс і одна з найвідоміших концертних зал з унікальною акустикою та інтер'єром. Навіть підземелля під театром – це щось особливе.