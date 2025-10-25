Навіть львів'яни часто не знають, завдяки чому вдалося закласти його фундамент. 24 Канал із посиланням на "Інтерактивний Львів" розповість про це докладніше.

Чому театр Заньковецької – найдорожча споруда Львова?

Польський граф Станіслав Скарбек здобув привілей на побудову великого театру у Львові. Місце вибрали на болотистому березі річки Полтви, почали роботи у 1836, а у 1842 році вже організували відкриття.

І все б нічого, але це місце – де раніше стояв Низький замок, розібраний на початку XIX століття – через заболоченість не дуже було придатним для укладання фундаменту такої величної споруди. І тут граф вдався до інноваційного підходу.

Він мав багато дубових лісів навколо маєтку під Миколаєвом. Тож використав із них 16 тисяч колод, з яких і зробили основу фундаменту. Це було дорого і складно, тож зробило театр не тільки міцним і довговічним, а й найдорожчим будинком Львова.

Як зазначає zankovetska.com.ua, граф Скарбек днював та ночував на будові, контролюючи кожну цеглину, щоб вистачило грошей – та їх усе ж забракло. Чоловіку навіть довелося брати позику, заклавши власні маєтки. Але він не пошкодував.

За розмірами театр був третім у Європі. Окрім сцени та зали, тут розмістили готель, ресторан, пекарню, крамниці та інші комерційні приміщення. Тож театр став не тільки архітектурною перлиною, а й справжнім осередком життя громади Львова.

Сьогодні театр Заньковецької продовжує свою культурну місію як центр театральних, музичних і мистецьких подій. Зала має близько 800 місць, тож десятки тисяч людей щороку залюбки його відвідують.

